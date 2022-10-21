Советы

“Нужно ли мне стучаться, когда захожу в детскую”?

Отвечает
карпачев
Дмитрий Карпачов

Детский психолог, телеведущий

Нина Гербич, редактор сайту 21 октября 2022, 19:35
Надо ли стучать, когда заходишь в детскую
Фото: Unsplash

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Советы

“Нужно ли мне стучаться, когда захожу в детскую”?
Отвечает
карпачев
Дмитрий Карпачов
Детский психолог, телеведущий

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