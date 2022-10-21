“Нужно ли мне стучаться, когда захожу в детскую”?

Детский психолог, телеведущий
— Стучаться, прежде чем зайти в детскую, очень хорошая идея.
Ребенок вырастет с уверенностью, что окружающие уважают его личное пространство.
Ребенок вырастет с уверенностью, что окружающие уважают его личное пространство.
Это приучит его с детства относиться с уважением к границам других людей. Это очень полезна родительская привычка.
Также, как отмечают психологи, правила следует соблюдать и в отношении самой детской комнаты и личных вещей вашего малыша.
Так, без разрешения нельзя:
Это поможет предотвратить ситуации, когда ребенок будет закрываться своей в комнате, страдать от чувства тревожности, что кто-то может ворваться в его пространство, нарушать личные границы других людей.
Вместо этого специалисты советуют:
Сохранить доверительные и теплые отношения с ребенком также поможет совместное проведение досуга. Недавно Дмитрий Карпачев поделился секретами, как качественно проводить время с детьми.