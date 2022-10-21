“Нужно ли мне стучаться, когда захожу в детскую”?

— Стучаться, прежде чем зайти в детскую, очень хорошая идея.

Ребенок вырастет с уверенностью, что окружающие уважают его личное пространство.

Это приучит его с детства относиться с уважением к границам других людей. Это очень полезна родительская привычка.

Также, как отмечают психологи, правила следует соблюдать и в отношении самой детской комнаты и личных вещей вашего малыша.

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Так, без разрешения нельзя:

переставлять, выбрасывать вещи ребенка;

заглядывать в ее рюкзак или карманы;

перебирать ящики, убираться в комнате.

Это поможет предотвратить ситуации, когда ребенок будет закрываться своей в комнате, страдать от чувства тревожности, что кто-то может ворваться в его пространство, нарушать личные границы других людей.

Вместо этого специалисты советуют:

стучать при входе в детскую, даже когда она открыта;

если вам кажется, что в комнате вашего ребенка много ненужных вещей — расспросите, почему он их хранит;

объясните малышу, что у каждого должны быть личные вещи, которые без разрешения трогать нельзя;

когда ухаживаете за одеждой ребенка (стираете, гладите) поинтересуйтесь, все ли он достал из карманов.

Сохранить доверительные и теплые отношения с ребенком также поможет совместное проведение досуга. Недавно Дмитрий Карпачев поделился секретами, как качественно проводить время с детьми.