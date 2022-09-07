“Как выбрать подушку для ребенка?”

Детям до двух лет подушка не нужна. Младенец до одного года должен спать только на спине.

В постели, где спит новорожденный малыш, не должно быть никаких лишних предметов: подушек, бортиков, пеленок, игрушек, сосок и т.д.

Это нужно делать для профилактики синдрома внезапной детской смерти (неожиданной смерти вполне здорового ребенка в возрасте до одного года без причины — прим. ред.)

Никакие специальные подушки типа “бабочка”, “рогалик” ребенку не нужны. И еще важно не подкладывать под голову ребенка разных валиков “чтобы голова была ровная”.

Малышам от двух лет, возможно, нужна подушка. Возможно, потому что это не обязательно!

Если сыну/дочери уже становится неудобно спать, тогда в этом возрасте можно предложить подушку.

Первое, на что нужно обратить внимание — это размер подушки.

Для малыша двух-трех лет толщина подушки должна быть не больше двух-трех см.

Детям трех-пяти лет — толщина не более пяти-шести см. Ребенку старше шести лет — до 10 см.

Также важно обращать внимание на наполнитель. Пена мемори форм (memory foam), силиконизированные и бамбуковые волокна, шерстяной наполнитель — оптимальны для детей.

Некоторые подушки лучше использовать зимой, например шерстяной наполнитель, а на лето сменить на пену мемори, поскольку ребенку может быть жарко.

Подушка должна быть из гипоаллергенного материала. Пуховые подушки лучше не использовать. Очень часто из подушек вылезают перья и могут ранить ребенка или же ребенок может их проглотить.

Подушка должна быть произведена из материала, пропускающего воздух, то есть быть воздухопроницаемой. Лучше выбирать подушки и чехлы из натуральных тканей: хлопка, шелка, сатина, муслина и т.д.

Также подушка должна быть такой, чтобы ее можно было стирать. Не забывайте регулярно менять подушку. Подушка не одна на всю жизнь!

В целом, подушка должна быть удобной для ребенка.

А тем, кому до трех лет не удается отучить ребенка от смеси, стоит прочесть советы доктора Комаровского.