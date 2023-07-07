Поможет ли питание мамы избавиться от “колик” у ребенка? Читай советы и объяснения врачей

Грудное вскармливание является важным периодом для родившей женщины. Но нередко мамочки сталкиваются с неприятным периодом в жизни и развитии их малышей — коликами.

Влияет ли питание мамы на колики у ребенка и как отдельные продукты влияют на грудное молоко — рассказали педиатр и консультант по грудному вскармливанию Ольга Барановская и акушер-гинеколог Ирина Лучицкая для УП.Жизнь.

Мы выделили основное, чтобы рассказать тебе правду о грудном вскармливании.

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Влияет ли питание мамы на колики у ребенка

Колики — это так называемый процесс созревания ЖКТ ребенка в возрасте до трех или четырех месяцев.

Поэтому врачи и эксперты говорят: питание никак не влияет на наличие или отсутствие колик у ребенка.

— Лучше подобрать методы физического успокоения ребенка. Родителям важно найти то, что помогает именно их детям: часто это разговоры, ношение в позиции ленивца, белый шум. То есть терапия, изменяющая фокус внимания ребенка от беспокойства на что-то расслабляющее, — советует Ольга Барановская.

Что не желательно есть, если вскармливаешь грудью

Следует помнить, что грудное молоко образуется из крови и лимфы, а не из содержимого желудочно-кишечного тракта.

Если говорить о диете или ограничении в питании при вскармливании грудью, то это только те продукты, которые организм женщины не переносит или плохо воспринимает.

— Можно употреблять и кофе, и сладости, но помнить, что чрезмерное потребление кофе, содержащего кофеин, может быть причиной беспокойства ребенка, — рассказывает акушер-гинеколог Ирина Лучицкая.

Безопасная доза кофеина — это 200 миллиграммов (две — или три чашки).

Конечно, полностью стоит отказаться от алкоголя, ведь он проникает в кровь, а также от никотина — не только от курения самой мамы, но и от пассивного курения.

Как продукты влияют на грудное молоко

Педиатр и консультант по грудному вскармливанию уверена: употреблять можно все группы продуктов, чтобы с раннего периода знакомить ребенка с аллергенами. Так же можно поступать и во время беременности.

А те продукты, которые известны как аллергические – шоколад, цитрусовые, продукты красного цвета — псевдоаллергенны, то есть сами по себе они не вызывают аллергической реакции. Зато могут спровоцировать дозозависимую реакцию у матери.

То есть мама может съесть один апельсин и не почувствовать плохих последствий. Но уже после двух апельсинов она может заметить аллергическую реакцию. Поэтому следует знать о своей дозе тех или иных продуктов.

А вот морепродукты, молочные продукты и яйца могут вызвать аллергию у ребенка во время его вскармливания грудью, если мама во время беременности не употребляла такую пищу.

Так что о таких диетах следует говорить со своим врачом.

Врач советует не стоит верить в мифы, что от количества употребленных молочных продуктов у женщины увеличится количество и качество грудного молока. Также на молоко женщины не влияет употребление жирной пищи.

Также на состояние малыша не повлияет употребление продуктов, которые могут вызвать вздутие: капуста, огурец или бобовые, — говорит акушер-гинеколог Ирина Лучицкая.

О других мифах относительно грудного вскармливания, мы рассказывали в нашем другом материале.

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