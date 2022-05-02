Диета, постоянное сцеживание и запрет пить кофе: топ-10 самых распространенных мифов о грудном вскармливании

Грудное вскармливание долго оставалось табуированной темой в обществе, о которой было неудобно говорить. Это породило множество нелепых мифов, вводящих в заблуждение, пугающих и вредящих здоровью матери и малыша.

Поэтому издание Українська правда.Життя собрала самые распространенные мифы о ГВ среди украинок и развеяла их вместе с:

консультантом по грудному вскармливанию Викторией Ивановой ;

; консультантом и молочным блогером Ниной Зайченко ;

; акушером-гинекологом Галиной Артыш.

“Для сохранения лактации нужно постоянно сцеживаться”

На самом деле организм женщины подстраивается под нужды малыша, поэтому чем больше ребенок пьет молока, тем больше его будет поступать. Если мать постоянно сцеживается, то это может привести к гиперлактации, то есть выработке слишком большого количества молока. В результате может появиться лактостаз либо застои молока.

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Сцеживаться нужно если:

малыш не наедается молоком. В таком случае сцеживание несколько раз в сутки может помочь вырабатывать большее количество молока;

у мамы лактостаз. Сцеживание необходимо для высвобождения молока, которое накапливается в протоках;

женщина планирует создать банк грудного молока. Это лучше делать сразу после родов, ведь тогда организм матери еще не знает, сколько ребенку нужно молока, и вырабатывает его больше, чем нужно;

женщина находится далеко от ребенка и хочет сохранить грудное вскармливание. Таким образом сцеживание будет давать сигнал организму, что молоко все еще необходимо.

“Отлучать ребенка от груди нужно в год, ведь грудное молоко теряет питательные свойства”

Всемирная организация здравоохранения рекомендует продолжать грудное вскармливание до двух лет. Материнское молоко не теряет свои свойства после года!

Также существует миф о том, якобы ребенка легче отлучить от груди в год. Но это тоже не так. Решение должна индивидуально принимать мама, поскольку она точно знает свои потребности и интересы малыша. Лучше прекращать грудное вскармливание постепенно, чтобы не травмировать младенца.

“Если ребенок плохо набирает вес, то начинать прикорм нужно с четырех месяцев”

Всемирная организация здравоохранения рекомендует вводить прикорм малышу с шести месяцев. К этому времени у ребенка формируется пищевой интерес и созревает желудочно-кишечный тракт.

Если начать давать прикорм раньше, то:

пища может вытеснить грудное вскармливание и привести к исчезновению лактации;

могут возникнуть заболевания ЖКТ из-за незрелости кишечника;

мать быстрее снова становится фертильной.

Однако ребенок может быть готов к введению прикорма раньше шести месяцев (масса, которая была при рождении, удваивается, малыш сидит, проявляется пищевой интерес). Поэтому нужно ориентироваться на потребности малыша.

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“Кормить малыша грудью нужно каждые два – три часа”

Ребенка нужно кормить по потребности. В первые три – четыре месяца жизни малыш может просить грудь даже 20 раз в день. Это нормально, ведь он хочет не только есть, но и пить, а также успокоиться и чувствовать себя в безопасности.

Однако потом количество кормлений сокращается, и мама уже может видеть определенную закономерность в желаниях малыша.

“Женщина во время грудного вскармливания должна сидеть на специальной диете”

Пум — такой диеты не существует! Грудное молоко вырабатывается из крови и лимфы. С кровотоком через сосуды молоко “насыщается” молекулами продуктов, которые употребляет мать. Однако не все так просто. Есть еще специальный барьер, не позволяющий определенным молекулам проникать в молоко.

Что же касается кофе, то отказываться от него на время ГВ не нужно, но лучше соблюдать меру. Кофеин проникает в грудное молоко не только из кофе, но и из чая, мате, гуараны, какао, шоколада, колы и энергетиков.

Доза свыше 300–500 мг кофеина в день приводит к нервозности, раздражительности и бессоннице младенца, снижает уровень железа в грудном молоке и провоцирует анемию у малыша.

Однако от чего действительно нужно отказаться на время вскармливания — так это от алкоголя, ведь безопасной дозы не бывает.

“Если мать не кормит грудью, то разрушает связь с ребенком”

По данным исследований в Больнице Святого Луки в Денвере (США), каждая седьмая женщина не вырабатывает достаточное количество молока для вскармливания ребенка. На это влияет много факторов: от того, как прошли роды, и до того, какое эмоциональное состояние женщины.

При кормлении у женщины должен вырабатываться гормон окситоцин, помогающий молоку выходить наружу. Однако появляется он только тогда, когда женщина спокойна и расслаблена. Особенно в период войны женщины могут испытывать проблемы с вскармливанием из-за постоянного стресса.

“Чтобы увеличить количество молока, нужно пить специальные чаи”

Нина Зайченко отмечает, что лактогоном может быть любой вкусный теплый напиток, поскольку он согревает, расслабляет и способствует выбросу окситоцина. К тому же эффективность трав для увеличения лактации не доказана научно.

Для увеличения количества молока Зайченко советует чаще прикладывать малыша к груди и следить за правильным прикладыванием.

“Кормить грудью просто, и женщины от природы знают, как это делать”

Лактация — это естественный процесс, который запускается сразу после родов. Так же, как роды — естественный процесс, но почему-то женщины тщательно готовятся к родам, а о ГВ забывают.

Помочь наладить грудное вскармливание могут консультанты, однако следует помнить, что они не врачи, а поэтому не могут выписывать женщинам какие-либо препараты.

“Во время ГВ нельзя вакцинироваться”

Этот миф распространился среди так называемых антивакцинаторов, но ни одна из вакцин от коронавируса не содержит частиц “живого” вируса. Поэтому вакцины не угрожают матери и младенцу.

ВОЗ наоборот рекомендует кормящим грудью женщинам вакцинироваться от Covid-19. В Украине Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) также поддерживает эту рекомендацию.

Однако обрати внимание на вакцину, которой собираешься прививаться. Лучше всего подойдет Comirnaty производства Pfizer-BioNTech или AstraZeneca.

А вот в инструкции к вакцине CoronaVac от Sinovac Biotech отмечено, что грудное вскармливание является противопоказанием для ее применения.

Вакцина не попадает в грудное молоко, но туда попадают антитела, которые могут защитить ребенка от ковида. Однако ученые до сих пор не знают, какую степень защиты такие антитела дают малышу.

“Грудное вскармливание полностью делает невозможным беременность матери”

Чтобы женщина не забеременела в период, когда она к этому физически еще не готова, природа придумала так называемый метод лактационной аменореи (ЛАМ) — угнетение овуляции из-за грудного вскармливания.

Обычно у женщин овуляция не появляется четыре – шесть месяцев после родов, хотя в некоторых случаях возобновление фертильности может наступать и раньше. Тем не менее ЛАМ не очень надежный метод контрацепции, поэтому лучше продолжать пользоваться презервативами во время полового акта.

Маленьким детям очень важно получать грудное молоко, даже в условиях войны. А еще это очень важно для самой матери. Читай, как сохранить грудное вскармливание во время войны.