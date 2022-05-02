Диета, постоянное сцеживание и запрет пить кофе: топ-10 самых распространенных мифов о грудном вскармливании

Грудное вскармливание долго оставалось табуированной темой в обществе, о которой было неудобно говорить. Это породило множество нелепых мифов, вводящих в заблуждение, пугающих и вредящих здоровью матери и малыша.
Поэтому издание Українська правда.Життя собрала самые распространенные мифы о ГВ среди украинок и развеяла их вместе с:
На самом деле организм женщины подстраивается под нужды малыша, поэтому чем больше ребенок пьет молока, тем больше его будет поступать. Если мать постоянно сцеживается, то это может привести к гиперлактации, то есть выработке слишком большого количества молока. В результате может появиться лактостаз либо застои молока.
Сцеживаться нужно если:
Всемирная организация здравоохранения рекомендует продолжать грудное вскармливание до двух лет. Материнское молоко не теряет свои свойства после года!
Также существует миф о том, якобы ребенка легче отлучить от груди в год. Но это тоже не так. Решение должна индивидуально принимать мама, поскольку она точно знает свои потребности и интересы малыша. Лучше прекращать грудное вскармливание постепенно, чтобы не травмировать младенца.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует вводить прикорм малышу с шести месяцев. К этому времени у ребенка формируется пищевой интерес и созревает желудочно-кишечный тракт.
Если начать давать прикорм раньше, то:
Однако ребенок может быть готов к введению прикорма раньше шести месяцев (масса, которая была при рождении, удваивается, малыш сидит, проявляется пищевой интерес). Поэтому нужно ориентироваться на потребности малыша.
Ребенка нужно кормить по потребности. В первые три – четыре месяца жизни малыш может просить грудь даже 20 раз в день. Это нормально, ведь он хочет не только есть, но и пить, а также успокоиться и чувствовать себя в безопасности.
Однако потом количество кормлений сокращается, и мама уже может видеть определенную закономерность в желаниях малыша.
Пум — такой диеты не существует! Грудное молоко вырабатывается из крови и лимфы. С кровотоком через сосуды молоко “насыщается” молекулами продуктов, которые употребляет мать. Однако не все так просто. Есть еще специальный барьер, не позволяющий определенным молекулам проникать в молоко.
Что же касается кофе, то отказываться от него на время ГВ не нужно, но лучше соблюдать меру. Кофеин проникает в грудное молоко не только из кофе, но и из чая, мате, гуараны, какао, шоколада, колы и энергетиков.
Что же касается кофе, то отказываться от него на время ГВ не нужно, но лучше соблюдать меру. Кофеин проникает в грудное молоко не только из кофе, но и из чая, мате, гуараны, какао, шоколада, колы и энергетиков.
Доза свыше 300–500 мг кофеина в день приводит к нервозности, раздражительности и бессоннице младенца, снижает уровень железа в грудном молоке и провоцирует анемию у малыша.
Однако от чего действительно нужно отказаться на время вскармливания — так это от алкоголя, ведь безопасной дозы не бывает.
По данным исследований в Больнице Святого Луки в Денвере (США), каждая седьмая женщина не вырабатывает достаточное количество молока для вскармливания ребенка. На это влияет много факторов: от того, как прошли роды, и до того, какое эмоциональное состояние женщины.
При кормлении у женщины должен вырабатываться гормон окситоцин, помогающий молоку выходить наружу. Однако появляется он только тогда, когда женщина спокойна и расслаблена. Особенно в период войны женщины могут испытывать проблемы с вскармливанием из-за постоянного стресса.
Нина Зайченко отмечает, что лактогоном может быть любой вкусный теплый напиток, поскольку он согревает, расслабляет и способствует выбросу окситоцина. К тому же эффективность трав для увеличения лактации не доказана научно.
Для увеличения количества молока Зайченко советует чаще прикладывать малыша к груди и следить за правильным прикладыванием.
Для увеличения количества молока Зайченко советует чаще прикладывать малыша к груди и следить за правильным прикладыванием.
Лактация — это естественный процесс, который запускается сразу после родов. Так же, как роды — естественный процесс, но почему-то женщины тщательно готовятся к родам, а о ГВ забывают.
Помочь наладить грудное вскармливание могут консультанты, однако следует помнить, что они не врачи, а поэтому не могут выписывать женщинам какие-либо препараты.
Этот миф распространился среди так называемых антивакцинаторов, но ни одна из вакцин от коронавируса не содержит частиц “живого” вируса. Поэтому вакцины не угрожают матери и младенцу.
ВОЗ наоборот рекомендует кормящим грудью женщинам вакцинироваться от Covid-19. В Украине Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) также поддерживает эту рекомендацию.
Однако обрати внимание на вакцину, которой собираешься прививаться. Лучше всего подойдет Comirnaty производства Pfizer-BioNTech или AstraZeneca.
Однако обрати внимание на вакцину, которой собираешься прививаться. Лучше всего подойдет Comirnaty производства Pfizer-BioNTech или AstraZeneca.
А вот в инструкции к вакцине CoronaVac от Sinovac Biotech отмечено, что грудное вскармливание является противопоказанием для ее применения.
Вакцина не попадает в грудное молоко, но туда попадают антитела, которые могут защитить ребенка от ковида. Однако ученые до сих пор не знают, какую степень защиты такие антитела дают малышу.
Чтобы женщина не забеременела в период, когда она к этому физически еще не готова, природа придумала так называемый метод лактационной аменореи (ЛАМ) — угнетение овуляции из-за грудного вскармливания.
Обычно у женщин овуляция не появляется четыре – шесть месяцев после родов, хотя в некоторых случаях возобновление фертильности может наступать и раньше. Тем не менее ЛАМ не очень надежный метод контрацепции, поэтому лучше продолжать пользоваться презервативами во время полового акта.
Маленьким детям очень важно получать грудное молоко, даже в условиях войны. А еще это очень важно для самой матери. Читай, как сохранить грудное вскармливание во время войны.