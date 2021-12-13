“Покупаю детям одинаковые игрушки, а они все равно ссорятся. Что делать?”

Вам нужно сначала понять мотивы, почему вы покупаете детям одинаковые игрушки.

Это может быть семейная традиция, которая несет некий сакральный смысл именно для вашей семьи.

Если же вы это делаете, чтобы не обидеть одного и выделить другого, то это не забота о детях, а успокоение своей тревоги.

Родители боятся, что кто-то из малышей будет чувствовать себя недостаточно любимым. Но у каждого ребенка разные возраст, предпочтения и потребности в игрушках и одежде.

Даже если у вас близнецы или двойняшки, то постоянное подчеркивание сходства может в определенной степени стирать индивидуальность каждого.

Тогда между братьями и сестрами фиксируется эмоциональное слияние и зависимость друг от друга. Это может перерасти и в сопротивление, ведь на самом деле каждый человек уникален.

Ситуация: один ребенок хочет себе новый дорогой конструктор, а другой — леденец. Что делать, это ведь не сопоставимые подарки?

Помните, что взрослые измеряют важность подарка его ценой, внешним видом, функциональностью и т.п. Дети же руководствуются своими желаниями и чувствами.

Поэтому если малышу в конкретный момент хочется именно леденец, то подарите ему желаемое. Все останутся довольны.

Психологи советуют с пеленок учить детей выбирать те вещи, которые нравятся именно им.

Родителям гораздо проще купить одинаковые игрушки или одежду, но это не всегда решит проблему, и споры могут возникать снова.

Лучше сразу покажите детям, где находится коробка с общими игрушками, а самостоятельно выбранные игрушки — это собственность одного ребенка, и все должны это уважать.

А если вы заботитесь не только о психологическом, но и физическом комфорте ребенка, предлагаем почитать совет детского невролога и врача-педиатра о том, как выбрать детскую подушку.