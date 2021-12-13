Советы

“Покупаю детям одинаковые игрушки, а они все равно ссорятся. Что делать?”

Отвечает
Олег Следь психолог ипсихотерапевт
Олег Следь

Психолог и психотерапевт

Елена Яковлева, редактор сайта 13 декабря 2021, 14:00
Что делать, если дети ссорятся из-за игрушек
Фото: Pexels

Советы

“Покупаю детям одинаковые игрушки, а они все равно ссорятся. Что делать?”
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Олег Следь психолог ипсихотерапевт
Олег Следь
Психолог и психотерапевт

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