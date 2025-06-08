Містечко Хансена: благодійник з США побудував нове житло для тих, хто втратив все

Людей, які втратили житло під час обстрілів або через окупацію, оселили в унікальному соціальному просторі на Київщині — містечку Хансен. Воно назване на честь американського благодійника. Нині там планують звести ще більше житла для біженців і мають величезний лист очікування. Зокрема, планують звести школу, в якій діти вчитимуться англійською. Допомога українським сім’ям зараз пріоритет для американця. Він залюбки сюди приїжджає і вже планує шосту мандрівку. За інформацією ЗМІ, Хансен інвестував в нашу країну посеред війни 140 млн доларів.Як благодійний з США допомагає переселенцям в Україні У селі Тарасівка поблизу Києва нещодавно було поле, яке за рекордні 120 днів перетворилось у мальовниче містечко. Ці домівки для людей, чиї долі та житло зруйнувались війна. Лариса разом з родиною живе в одному із місцевих дуплексів у п’яти кімнатах, їх семеро. Її чоловік та син нині у полоні. — Я була військовослужбовицею Національної гвардії України. Чоловік у мене цивільний, але він працював в нашій частині, а син військовослужбовець. Син був на Азовсталі, звідти вийшов у полон. З початком боїв у Маріуполі Лариса з чоловіком та мамою були вдома. Їхній район окупували першим, вийти було неможливо. Поки внуки з невісткою евакуйовувались, росіяни захопили пару у полон. Згодом Ларису звільнили, вона забрала маму, але жити їм було ніде. Коли про їхню історію дізнались в американському благодійному фонді Хансена, їм запропонували тимчасову оселю у містечку для переселенців. Відтоді родина очікує тут своїх чоловіків. Це містечко відкрили торік і це був один із перших проектів благодійника Делл Лоя Хансена. Американець вперше приїхав в Україні у травні 2022. Він організовував безкоштовні обіди, допомагав фінансами. Але тоді зрозумів, що найбільше люди потребують житла і почав робити те, що вміє найкраще. В Америці у благодійника успішний будівельний бізнес, тож і в Україні він почав зводити сучасні комплекси. — Дуже часто Деллоя Хансена запитують: “Чому ви будуєте під час війни?” Він відповідає: “Тому, що людям потрібна допомога вже зараз”, — пояснює виконавча директорка благодійного фонду Наталія Зубченко. Читати на тему Тепер ми як пани! Як американці подарували дім багатодітній родині українців На тлі заяв Трампа американці стали писати і пропонувати допомогу! Які проекти реалізував благодійний фонд Хансена У містечку Хансена 420 квартир, які надаються родинам тривалістю до п’яти років. У цьому поселенні уже мешкає 1700 людей, з них 600 дітей. І для їх комфортного існування тут є все: садочок, початкова школа, зони для відпочинку та спорту. Це лише один із трьох проектів американського благодійника. В Україні також є містечко для тих, кому понад 60 років, яке Хансен звів з можливістю довічного проживання. Там проживають чотири сотні літніх людей. Ще один проект — житло для внутрішньо переміщених осіб у Софіївській Борщагівці. 260 викуплених Хансеном квартир вже передали переселенцям. Нині почали будувати школу на 1200 учнів. В неї уже інвестовано 4 млн доларів. Ця школа буде унікальною. Діти тут навчатимуться англійською мовою, але не для того, щоб після виїхати за кордон, а щоб отримати такий рівень знань, аби розвивати успішну країну в майбутньому. І це позиція родини Хансенів. Щоб завершити будівництво школи, необхідно ще 10 млн доларів, тож у фонді шукають меценатів, які зголосяться допомогти. Наразі усе житло, яке встиг збудувати благодійник, зайняте, а в листі очікування — 24 тисячі родин. Та є у Хансена ще одне важливе завдання тут в Україні. Його фонд планує побудувати ще близько двох тисяч одиниць житла і створити модель, яка б допомогла родинам платити щомісячну оренду і протягом 15 років отримати оселю у власність. Адже доступне житло — це проект, який Хансен уже давно реалізовує в Америці. Ми також розповідали історію грузинки Луари, яка пече хачапурі для військових. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Біженці, Благодійність, США Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter