Містечко Хансена: благодійник з США побудував нове житло для тих, хто втратив все

Людей, які втратили житло під час обстрілів або через окупацію, оселили в унікальному соціальному просторі на Київщині — містечку Хансен.

Воно назване на честь американського благодійника. Нині там планують звести ще більше житла для біженців і мають величезний лист очікування. Зокрема, планують звести школу, в якій діти вчитимуться англійською.

Допомога українським сім’ям зараз пріоритет для американця. Він залюбки сюди приїжджає і вже планує шосту мандрівку. За інформацією ЗМІ, Хансен інвестував в нашу країну посеред війни 140 млн доларів.

Як благодійний з США допомагає переселенцям в Україні

У селі Тарасівка поблизу Києва нещодавно було поле, яке за рекордні 120 днів перетворилось у мальовниче містечко. Ці домівки для людей, чиї долі та житло зруйнувались війна.

Лариса разом з родиною живе в одному із місцевих дуплексів у п’яти кімнатах, їх семеро. Її чоловік та син нині у полоні.

— Я була військовослужбовицею Національної гвардії України. Чоловік у мене цивільний, але він працював в нашій частині, а син військовослужбовець. Син був на Азовсталі, звідти вийшов у полон.

З початком боїв у Маріуполі Лариса з чоловіком та мамою були вдома. Їхній район окупували першим, вийти було неможливо. Поки внуки з невісткою евакуйовувались, росіяни захопили пару у полон.

Згодом Ларису звільнили, вона забрала маму, але жити їм було ніде. Коли про їхню історію дізнались в американському благодійному фонді Хансена, їм запропонували тимчасову оселю у містечку для переселенців. Відтоді родина очікує тут своїх чоловіків.

Це містечко відкрили торік і це був один із перших проектів благодійника Делл Лоя Хансена. Американець вперше приїхав в Україні у травні 2022. Він організовував безкоштовні обіди, допомагав фінансами.

Але тоді зрозумів, що найбільше люди потребують житла і почав робити те, що вміє найкраще. В Америці у благодійника успішний будівельний бізнес, тож і в Україні він почав зводити сучасні комплекси.

— Дуже часто Деллоя Хансена запитують: “Чому ви будуєте під час війни?” Він відповідає: “Тому, що людям потрібна допомога вже зараз”, — пояснює виконавча директорка благодійного фонду Наталія Зубченко.

Читати на тему Тепер ми як пани! Як американці подарували дім багатодітній родині українців На тлі заяв Трампа американці стали писати і пропонувати допомогу!

Які проекти реалізував благодійний фонд Хансена

У містечку Хансена 420 квартир, які надаються родинам тривалістю до п’яти років. У цьому поселенні уже мешкає 1700 людей, з них 600 дітей. І для їх комфортного існування тут є все: садочок, початкова школа, зони для відпочинку та спорту.

Це лише один із трьох проектів американського благодійника. В Україні також є містечко для тих, кому понад 60 років, яке Хансен звів з можливістю довічного проживання. Там проживають чотири сотні літніх людей.

Ще один проект — житло для внутрішньо переміщених осіб у Софіївській Борщагівці. 260 викуплених Хансеном квартир вже передали переселенцям. Нині почали будувати школу на 1200 учнів. В неї уже інвестовано 4 млн доларів.

Ця школа буде унікальною. Діти тут навчатимуться англійською мовою, але не для того, щоб після виїхати за кордон, а щоб отримати такий рівень знань, аби розвивати успішну країну в майбутньому. І це позиція родини Хансенів.

Щоб завершити будівництво школи, необхідно ще 10 млн доларів, тож у фонді шукають меценатів, які зголосяться допомогти. Наразі усе житло, яке встиг збудувати благодійник, зайняте, а в листі очікування — 24 тисячі родин.

Та є у Хансена ще одне важливе завдання тут в Україні. Його фонд планує побудувати ще близько двох тисяч одиниць житла і створити модель, яка б допомогла родинам платити щомісячну оренду і протягом 15 років отримати оселю у власність. Адже доступне житло — це проект, який Хансен уже давно реалізовує в Америці.

Ми також розповідали історію грузинки Луари, яка пече хачапурі для військових.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.