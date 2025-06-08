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Містечко Хансена: благодійник з США побудував нове житло для тих, хто втратив все

Христина Величанська 08 Червня 2025, 15:00

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