Городок Хансена: благотворитель из США построил новое жилье для тех, кто потерял все

Людей, лишившихся жилья во время обстрелов или из-за оккупации, поселили в уникальном социальном пространстве в Киевской области — городке Хансен.

Город так назван в честь американского благотворителя. Сейчас на этой локации планируют построить еще больше жилья для беженцев потому, как список ожидания людей, что потеряли крышу над головой огромен. Кроме жилья, планируют построить школу, в которой дети будут учиться на английском.

Помощь украинским семьям сейчас приоритет для американца. Он охотно сюда приезжает и уже планирует шестое путешествие. По информации СМИ, Хансен инвестировал в нашу страну посреди войны 140 млн долларов.

Как благотворитель из США помогает переселенцам в Украине

В селе Тарасовка под Киевом недавно было поле, которое за рекордные 120 дней превратилось в живописный городок. Эти дома для людей, чьи судьбы и жилье разрушила война.

Лариса вместе с семьей живет в одном из местных коттеджей. Ее муж и сын сейчас в плену.

— Я была военнослужащей Национальной гвардии Украины. Муж у меня гражданский, но он работал в нашей части, а сын военнослужащий. Сын был на Азовстале, оттуда попал в плен.

В первые дни боев в Мариуполе Лариса с мужем и матерью были дома. Их район оккупировали первым, выйти было невозможно. Пока внуки с невесткой эвакуировались, россияне захватили пару в плен.

Затем Ларису освободили, она забрала маму, но жить им было негде. Когда об их истории узнали в американском благотворительном фонде Хансена, им предложили временный дом в городке для переселенцев. С тех пор семья ожидает здесь своих мужчин.

Этот городок открыли в прошлом году и это был один из первых проектов благотворителя Делоя Хансена. Американец впервые приехал в Украину в мае 2022 года. Он организовывал бесплатные обеды, помогал финансами.

Тогда Делой Хансен понял, что больше людей нуждаются в жилье и начал делать то, что умеет лучше всего. В Америке у благотворителя успешный строительный бизнес, и в Украине он начал возводить современные комплексы.

– Очень часто Деллоя Хансена спрашивают: “Почему вы строите во время войны?” Он отвечает: “Потому что людям нужна помощь уже сейчас”, — объясняет исполнительный директор благотворительного фонда Наталья Зубченко.

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Какие проекты реализовал благотворительный фонд Хансена

В городе Хансена 420 квартир, их предоставляют семьям на пять лет. В этом поселении уже проживают 1700 человек, из них 600 детей. И для их комфортного существования здесь есть все: садик, начальная школа, зоны отдыха и спорта.

Это только один из трех проектов американского благотворителя. В Украине также есть городок для тех, кому за 60 лет, его тоже построил Хансен, тут есть возможности жить пожизненно. Там проживают четыреста пожилых людей.

Еще один проект — жилье для ВПО в Софиевской Борщаговке. 260 выкупленных Хансеном квартир уже передали переселенцам. Сейчас начали строить школу на 1200 учеников. В нее уже инвестировано 4 млн долларов.

Эта школа будет уникальной. Дети здесь будут учиться на английском языке, но не для того, чтобы после уехать за границу, а чтобы получить такой уровень знаний, чтобы развивать успешную страну в будущем. И это позиция семьи Хансенов.

Чтобы завершить строительство школы, необходимо еще 10 млн долларов, поэтому в фонде ищут меценатов, которые согласятся помочь. Пока все жилье, которое успел построить благотворитель, занято, а в списке на ожидание — 24 тысячи семей.

Но есть у Хансена еще одна важная задача в Украине. Его фонд планирует построить еще около двух тысяч единиц жилья и создать модель, которая бы помогла семьям платить ежемесячную аренду и в течение 15 лет получить жилье в собственность. Ведь доступное жилье — это проект, который Хансен уже давно реализует в Америке.

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