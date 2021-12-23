“Що робити, якщо мені потрібна допомога благодійного фонду?”

На жаль, величезна кількість українців потребують різноманітної допомоги: медичної, соціальної чи психологічної. На щастя, отримати її досить реально.

Найчастіше серед запитів до благодійних фондів трапляються збори на лікування.

Ситуації, коли родинний бюджет не витримує навантаження через захмарні ціни на лікування одного із членів родини трапляються, але аби бути до них готовими – треба запам’ятати простий алгоритм дій:

Не бійтеся просити про допомогу. Якщо мова йде про лікування, то діяти треба одразу. Хвороба не чекатиме, поки вам “незручно” звернутися за допомогою до друзів чи родичів. У випадку, коли цього буде недостатньо – мерщій звертайтеся до благодійних фондів. Коли звертаєтеся до професійних фондів – будьте готові до публічності. Більшість фондів, як і на платформі dobro.ua, збирають кошти публічно, тому будьте готові, що вам доведеться надати свої документи, лікарські висновки та фотографії. Це все необхідно для того, аби гарантувати справжність вашої історії та збору. Тож, не дратуйтеся, якщо у вас просять ще якогось папірця або відправляють ще до одного лікаря. Кожному фонду важлива його репутація, а чесно та ефективно витрачені кошти – найкращий спосіб її підтримувати. Підтримуйте збір. Благодійники поширюватимуть інформацію про ваш збір, аби знайти необхідні кошти і було би чудово, аби ви долучалися до цього пошуку, а не просто чекали склавши руки. У епоху соціальних медіа ви можете допомагати фонду контентом про себе чи своє життя, аби на сторінці збору якомога швидше з’явилося слово “Зібрано”. Контроль. Будьте готові, на прохання фонду, відмовитися від збору на картку або принаймні будьте готові надавати виписки, аби фонд міг гарантувати своїм благодійникам чесність збору для вас. Зворотній зв’язок. Ви можете подякувати усім тим, хто вас підтримував, а можете і не дякувати. Це залежить виключно від вашого бажання, але пам’ятайте, що за кожною зібраною гривнею стоять люди, які вирішили нею поділитися. Їм було би приємно знати, чи вдалося їм допомогти.

Тож, знайте, що ви не залишаєтеся наодинці з бідою, якщо вона вже трапилася.

Будьте чесними, відкритими та небайдужими, а знайти перевірені історії можна на dobro.ua.

Як правильно звертатися до фондів за допомогою

Якщо Ви потребуєте нашої підтримки в зборі коштів, вам необхідно обрати наш фонд- партнер і звернутися до нього із проханням про благодійний супровід.

Щойно один із фондів погодиться вам допомогти, він надсилає нам заявку з відповідними документами на розміщення проекту. Якщо проект відповідатиме всім вимогам, він буде опублікований на сайті.

На перший погляд, така структура може здатися складною, адже потребує зусиль та часу — писати листи, обґрунтовувати свою мету та підтверджувати її документами.

Однак лише в такий спосіб ми можемо цілковито гарантувати захист благодійних пожертв і прозвітувати про них донорам.

Тримайте також інструкцію, як отримати допомогу від благодійного фонду.

До речі, нещодавно Вікна розповідали про бабусю зі Львова, яка віддала свою нирку онукові — і врятувала йому життя.