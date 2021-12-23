“Що робити, якщо мені потрібна допомога благодійного фонду?”

Піарник благодійної платформи dobro.ua
На жаль, величезна кількість українців потребують різноманітної допомоги: медичної, соціальної чи психологічної. На щастя, отримати її досить реально.
Найчастіше серед запитів до благодійних фондів трапляються збори на лікування.
Ситуації, коли родинний бюджет не витримує навантаження через захмарні ціни на лікування одного із членів родини трапляються, але аби бути до них готовими – треба запам’ятати простий алгоритм дій:
Тож, знайте, що ви не залишаєтеся наодинці з бідою, якщо вона вже трапилася.
Будьте чесними, відкритими та небайдужими, а знайти перевірені історії можна на dobro.ua.
Якщо Ви потребуєте нашої підтримки в зборі коштів, вам необхідно обрати наш фонд- партнер і звернутися до нього із проханням про благодійний супровід.
Щойно один із фондів погодиться вам допомогти, він надсилає нам заявку з відповідними документами на розміщення проекту. Якщо проект відповідатиме всім вимогам, він буде опублікований на сайті.
На перший погляд, така структура може здатися складною, адже потребує зусиль та часу — писати листи, обґрунтовувати свою мету та підтверджувати її документами.
На перший погляд, така структура може здатися складною, адже потребує зусиль та часу — писати листи, обґрунтовувати свою мету та підтверджувати її документами.
Однак лише в такий спосіб ми можемо цілковито гарантувати захист благодійних пожертв і прозвітувати про них донорам.
Тримайте також інструкцію, як отримати допомогу від благодійного фонду.
До речі, нещодавно Вікна розповідали про бабусю зі Львова, яка віддала свою нирку онукові — і врятувала йому життя.