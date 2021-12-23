“Что делать, если мне необходима помощь благотворительного фонда?”

К сожалению, огромное количество украинцев нуждаются в разнообразной помощи: медицинской, социальной или психологической. К счастью, получить его достаточно реально.

Чаще среди запросов в благотворительные фонды встречаются сборы на лечение.

Ситуации, когда семейный бюджет не выдерживает нагрузки из-за заоблачных цен на лечение одного из членов семьи, случаются, но чтобы быть к ним готовыми — надо запомнить простой алгоритм действий:

Не бойтесь просить о помощи. Если речь идет о лечении, то нужно действовать сразу. Болезнь не будет ждать, пока вам неудобно обратиться за помощью к друзьям или родственникам. В случае, когда этого будет недостаточно – скорее обращайтесь в благотворительные фонды. Когда обращаетесь в профессиональные фонды – будьте готовы к публичности. Большинство фондов, как и на платформе dobro.ua, собирают средства публично, поэтому будьте готовы, что вам придется предоставить свои документы, врачебные выводы и фотографии. Это все необходимо для того, чтобы гарантировать подлинность вашей истории и сбора. Так что не раздражайтесь, если у вас просят еще какую-то бумажку или отправляют еще к одному врачу. Каждому фонду важна его репутация, а честно и эффективно израсходованные средства – лучший способ ее поддерживать. Поддерживайте сбор. Благотворители будут распространять информацию о вашем сборе, чтобы найти необходимые средства и было бы здорово, чтобы вы приобщались к этому поиску, а не просто ждали сложа руки. В эпоху социальных медиа вы можете помогать фонду контентом о себе или своей жизни, чтобы на странице собрания как можно скорее появилось слово “Собрано”. Контроль. Будьте готовы, по просьбе фонда, отказаться от сбора на карту или хотя бы готовы предоставлять выписки, чтобы фонд мог гарантировать своим благотворителям честность сбора для вас. Обратная связь. Вы можете поблагодарить всех тех, кто вас поддерживал, а можете и не благодарить. Это зависит исключительно от вашего желания, но помните, что за каждой собранной гривней стоят люди, решившие ею поделиться. Им было бы приятно знать, удалось ли им помочь.

Знайте, что вы не остаетесь наедине с бедой, если она уже случилась.

Будьте честны, открыты и неравнодушны, а найти проверенные истории можно на dobro.ua.

Как правильно обращаться в фонды с помощью

Если Вы нуждаетесь в нашей поддержке в сборе средств, вам необходимо выбрать наш фонд-партнер и обратиться к нему с просьбой о благотворительном сопровождении.

Как только один из фондов согласится вам помочь, он посылает нам заявку с соответствующими документами на размещение проекта. Если проект будет отвечать всем требованиям, то он будет опубликован на сайте.

На первый взгляд такая структура может показаться сложной, ведь требует усилий и времени — писать письма, обосновывать свою цель и подтверждать ее документами.

Однако только таким образом мы можем гарантировать защиту благотворительных пожертвований и отчитаться о них донорам.

Держите также инструкцию, как получить помощь от благотворительного фонда

Кстати, недавно мы рассказывали о бабушке из Львова, которая отдала свою почку внуку — и спасла ему жизнь.