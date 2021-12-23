“Что делать, если мне необходима помощь благотворительного фонда?”

Пиарщик благотворительной платформы dobro.ua
К сожалению, огромное количество украинцев нуждаются в разнообразной помощи: медицинской, социальной или психологической. К счастью, получить его достаточно реально.
Чаще среди запросов в благотворительные фонды встречаются сборы на лечение.
Ситуации, когда семейный бюджет не выдерживает нагрузки из-за заоблачных цен на лечение одного из членов семьи, случаются, но чтобы быть к ним готовыми — надо запомнить простой алгоритм действий:
Знайте, что вы не остаетесь наедине с бедой, если она уже случилась.
Будьте честны, открыты и неравнодушны, а найти проверенные истории можно на dobro.ua.
Если Вы нуждаетесь в нашей поддержке в сборе средств, вам необходимо выбрать наш фонд-партнер и обратиться к нему с просьбой о благотворительном сопровождении.
Как только один из фондов согласится вам помочь, он посылает нам заявку с соответствующими документами на размещение проекта. Если проект будет отвечать всем требованиям, то он будет опубликован на сайте.
На первый взгляд такая структура может показаться сложной, ведь требует усилий и времени — писать письма, обосновывать свою цель и подтверждать ее документами.
На первый взгляд такая структура может показаться сложной, ведь требует усилий и времени — писать письма, обосновывать свою цель и подтверждать ее документами.
Однако только таким образом мы можем гарантировать защиту благотворительных пожертвований и отчитаться о них донорам.
Держите также инструкцию, как получить помощь от благотворительного фонда
Кстати, недавно мы рассказывали о бабушке из Львова, которая отдала свою почку внуку — и спасла ему жизнь.