Советы

“Что делать, если мне необходима помощь благотворительного фонда?”

Отвечает
Богдан Бердник
Богдан Бердник

Пиарщик благотворительной платформы dobro.ua

23 декабря 2021, 20:02
Як правильно звертатися до благодійних фондів

Советы

“Что делать, если мне необходима помощь благотворительного фонда?”
Отвечает
Богдан Бердник
Богдан Бердник
Пиарщик благотворительной платформы dobro.ua

“Как безопасно водить машину зимой?”
Отвечает
Інструктор
Сергей Кузнецов
частный сертифицированный инструктор по вождению

“Как правильно взвешиваться?”
Отвечает
Світлана Фус
Светлана Фус
Дипломированный диетолог, консультант СМИ по вопросам правильного питания

“Как приучить ребёнка есть овощи?
Отвечает
Анастасія Голобородько
Анастасия Голобородько
Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт

“Друзья говорят, у меня депрессия. Можно ли вылечить ее без таблеток?”
Отвечает
Олександр Іванов
Александр Иванов
Психиатр, сексолог и нарколог

“Почему эта “ведьма” ест и не толстеет?”
Отвечает
Анита Луценко
Анита Луценко
Фитнес-тренер, мастер спорта и дипломированный нутрициолог
Женщины становятся военнообязанными — все, что нужно знать, и почему тебе не стоит бояться
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Женщины становятся военнообязанными — все, что нужно знать, и почему тебе не стоит бояться