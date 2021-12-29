Ты можешь сотворить чудо! Как проходят благотворительные акции на праздники в Украине

Началось все с того, что я получила очередное редакционное задание — написать о благотворительности на зимние праздники.

Это всегда время, когда люди ждут сказку и вспоминают о тех, кому в жизни повезло меньше, чем им. А если самой стать Сантой и подарить чудо?

Я заполнила гугл-форму движения Молодежь за мир и сообщества Sant’Egidio, которые организовали Тайного Санту для бездомных, пожилых людей и детей.

Волонтеры верят: невозможно изменить мир, если не изменится сердце человека. А оно становится добрее, когда идешь к самым бедным.

С начала независимости Украины движение помогает бедным и одиноким людям в Киеве, Ивано-Франковске, Львове, Харькове и Одессе.

В этом году организаторы хотят поздравить более 1500 человек — детей из детдомов или бедных семей, в частности беженцев, людей из пансионатов для пожилых и бездомных.

Я увидела, что люди в Facebook играют в Тайного Санту и подумала, как эту идею можно адаптировать к людям, которым мы помогаем. Последние три года мы собираем по 3500 сант.

Это рассказывает Ольга Макар, которая восемь лет назад придумала Тайного Санту для нуждающихся.

Ей 32 года, имеет маленьких сыновей-близнецов. Работает преподавателем украинского для иностранцев. А еще с 18 лет женщина помогает незащищенным и малоимущим людям.

Есть в природе человека желание что-либо создавать. Ощущение, что ты можешь что-то изменить в жизни, очень вдохновляет, — делится Ольга.

Никто из нас не является бедным настолько, чтобы было нечем поделиться с другим. Заполняя вышеупомянутую гугл-форму, ты можешь выбрать, кому и каким образом хочешь помочь. Я выбрала подарок для бездомного человека.

Мне пришло письмо на почту с деталями и описанием идеального подарка. Подарок можно отправить на почту или самостоятельно занести в офис организации.

31 декабря, а также 6 и 7 января ты можешь прийти на праздник и лично вручить гостинцы. Я же пришла в роли волонтера на праздник для 30 детей-беженцев и их семей, который состоялся 25 декабря.

Почему люди боятся волонтерить

Многие боятся встречи с такими людьми, потому что думают, что это будет эмоционально тяжело и грустно. Никто не хочет портить себе настроение.

Я тоже так думала, когда ехала в метро на это мероприятие. Морально готовилась, чтобы не расплакаться. Но праздник был веселым, хотя если бы я узнала о судьбах некоторых детей, было бы действительно грустно.

Именно встреча переворачивает жизнь. Она порождает верность благотворительности, потому что есть конкретный человек, который тебя чем-то цепляет, и ты хочешь сделать для него что-то еще.

Если бы мы не поздравили этих детей, никто бы их не поздравил. Они из очень бедных семей, — говорит Ольга.

С чем пришлось столкнуться детям-беженцам в Украине

Им пришлось пройти непростой путь, чтобы приехать в Украину. Да и здесь тяжело жить, потому что часто их родители не имеют права на официальную работу, мамы воспитывают многих детей.

Эти малыши с первых дней жизни лишены элементарных вещей. Они родились в странах, где идет война, поэтому родители с ними были вынуждены бежать оттуда через холодные леса, моря и пустыни.

От волонтеров я узнала историю девушки Мариам и ее брата и сестры. Их папа был настоятелем мечети в России.

В день, когда Мариам должна была получить в школе аттестат после девятого класса, арестовали ее отца. Дети уже пять лет о нем ничего не знают. Они были вынуждены бежать из России, потому что их тоже арестовали бы.

В Украине девушка снова экстерном заканчивала школу. Семье дали одну комнатку в общежитии, где они живут сейчас.

Работает только брат Мариам. А она учится в швейном училище.

Другой парень приехал из Сомали, где идет война. Он живет несколько лет в Украине без документов.

Поэтому не может ни провакцинироваться, ни найти легальную работу. Парень в глубокой депрессии, потому что и дальше ехать тоже не может.

Когда-то мама собрала последние деньги, чтобы его переправили в Германию. Но его обманули и отправили в Россию. Там жилось тяжело из-за расизма, поэтому он переехал в Украину.

Как прошел благотворительный праздник

Зайдя в зал, где будет проходить мероприятие, я увидела довольно много молодежи, в основном студентов. Они активно готовились к празднику.

Кто-то упаковывал подарки, кто-то цеплял на стену гирлянды, кто-то расставлял стульчики и т.д. Работа кипела, ведь совсем скоро зал наполнится детским шумом и топотом маленьких ножек в такт музыки.

Первые минуты встречи с семьями всегда неудобны. Ты стесняешься, не знаешь, как общаться, некоторые семьи не владеют украинским языком. Но дети первые адаптируются, начиная играть между собой, и это строит мостик между родителями.

Немножко веселых игр для начала, а затем торжественное вручение подарков. Каждый ребенок поднимается на сцену под аплодисменты, чтобы получить свой подарок. Но ведь всем известно, что внимание — лучший подарок.

На самом деле иностранцы в Украине чувствуют себя очень одиноко из-за языкового барьера.

Они общаются в основном между собой в закрытых группах. Поэтому подобные праздники дают им возможность расширить свой круг общения и наконец узнать нас больше.

Мне нравится атмосфера дружбы, когда все общаются. Тогда стираются границы между нами. В эти моменты мы все становимся больше людьми, — рассказывает Ольга.

Это стоит нам не таких уж больших усилий. Достаточно немного времени, желания и нескольких единомышленников, чтобы делать великие дела.

Люди, регулярно занимающиеся благотворительностью, рассматривают ее не как пунктик о собственной социальной ответственности, а как неотъемлемую часть своей жизни.

Это Влад, программист. О сообществе он узнал семь лет назад. Это произошло случайно. С тех пор он каждый вторник ездит на Дарницу и раздает еду бездомным.

Я не считаю это благотворительностью. Это мой образ жизни. Мне было бы скучно не делать что-нибудь полезное для людей. Я получаю от этого удовольствие, — делится мужчина.

Таня, детский врач-кардиоревматолог, также уже долгое время является членом движения Молодежь за мир.

Каждый четверг, почти шесть лет, я хожу на раздачу еды для бездомных. Это стало частью моей жизни.

Как еще ты можешь помочь

В помощи нуждаются не только дети-беженцы, но и украинские малыши.

Благотворительный фонд Будущность и надежда проводит акцию Добрый Новый год, чтобы харьковские дети не остались без подарков. Ты можешь создать вкусное чудо, подготовив гостинцы самостоятельно или перечислив средства фонду.

Если же ты хочешь позаботиться о своем пожилом и одиноком соседе/соседке, то можешь заказать коробку с набором для новогоднего стола Привет, сосед от ресторатора и музыканта Миши Кацурина.

Организаторы привезут подарок по адресу, который ты укажешь. Если ты не знаешь адреса, но хочешь сделать доброе дело, твой набор поедет в один из домов для престарелых.

А если в поддержке нуждаешься ты, узнай, как правильно обращаться в благотворительные фонды за помощью.