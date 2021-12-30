Ирина Мазипчук рисует картины, а деньги отдает на благотворительность — чуда ждет 10-летний Артем

Чудеса случаются и в реальной жизни. Об этом точно знает киевлянка Ирина Мазипчук, решившаяся помочь 10-летнему мальчику Артему. Он очень хочет ходить.

Ирина рисует картины с детства, а последний год занялась этим профессионально. Она прошла десять курсов по акварели в онлайн-школе, так что теперь рисует в разных жанрах – натюрморты, пейзажи, портреты. Все – по наитию.

За год девушка насобирала около 100 работ.

Поначалу я думала просто подарить их всем знакомым и желающим по окончании учебы.

Но одна моя знакомая посоветовала их продать, а деньги отдать на благотворительность. Эта мысль меня преследовала несколько недель.

По правилам онлайн-школы, картины, которые ученики рисуют во время обучения — не для продажи, а только для личного архива. Но для Ирины сделали исключение. Все потому, что средства от продаж пойдут на благотворительность.

Я и раньше ходила в детские дома с помощью и в приюты для животных, но подобным и так масштабно занимаюсь впервые. Надеюсь, все получится, — говорит Ирина.

На платформе dobro.ua Ирине предложили собирать средства для Артема Волынца. Благотворители говорят – у мальчика ситуация критическая.

История маленького Артема

Артему 10 лет, но он уже маленький герой – пережил четыре операции на ноге. Мальчик родился с редким аномальным развитием левой ножки и пока рос, разница в длине ног увеличивалась, деформировались суставы и сосуды.

Три года назад благодаря благотворителям мальчик смог ходить на своих двух – носил поддерживающий сустав ортез.

В прошлом году Артем должен был приехать в Германию на последнюю операцию по удлинению ножки и замене внутреннего импланта. Прогнозы врачей были очень перспективными. Но помешала пандемия и закрытие границ.

Драгоценное время было упущено. Ножка росла, еще больше деформировалась из-за импланта и ортеза.

Летом этого года Артем попал к врачам в Германии – те сообщили ему нехорошую новость. Удлинить ножку уже не удастся.

Единственное, что предлагают медики, для того, чтобы Артем вообще смог ходить, – как можно быстрее вытащить имплант и ампутировать ножку.

Если провести операцию вовремя, мальчику сделают два протеза – на время реабилитации и “умный протез” с подвижным коленным суставом. Это позволит 10-летнему мальчику ходить и жить полноценной жизнью.

Сбор средств

Стоимость протеза и операции – 56 тысяч евро. На благотворительной платформе dobro.ua для мальчика планируют собрать 882 тысяч гривен. Это покроет расходы на протез.

Сделать добро и приобщиться к благотворительной акции можете и вы. Приобретая картины Ирины Мазипчук, можно и дом украсить, и приблизить исполнение мечты Артема.

Больше подробностей об Артеме и его лечении ищите на сайте Украинской Биржи Благотворительности.

А если вам хочется к праздникам совершить еще одно чудо – советуем почитать о том, как проходят благотворительные акции на праздники в Украине и, возможно, приобщиться.