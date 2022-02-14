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Как никогда нуждаемся в мире! Украинские культурные деятели обратились к мировым лидерам

Богдана Макалюк, редактор сайта 14 февраля 2022, 14:30
Звернення українців до світових лідерів
Фото: Instagram, Facebook

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