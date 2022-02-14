Как никогда нуждаемся в мире! Украинские культурные деятели обратились к мировым лидерам

В последнее время напряжение в нашей стране возросло до максимума. Отовсюду — новости о возможном вторжении, о закрытых авиаграницах и т.д.

Все это негативно сказывается на состоянии каждого украинца, растет уровень тревоги и паники.

Поэтому украинские культурные деятели обратились к мировым лидерам с просьбой приложить все усилия для мира в Украине.

На сайте Министерства культуры и информационной политики появилось официальное обращение писателей, художников, композиторов и т.д. с призывом к миру.

Сегодня Украина как никогда нуждается в мире.

— Скопление российских военных вокруг границ европейского государства; постоянные разговоры, что война начнется чуть ли не завтра — вызывают у нас, как и у всех украинцев, тревогу, — говорится в обращении.

Культурные деятели призвали Россию немедленно отвести войска. А мировых лидеров — не на словах доказать, что они за мир.

— Демократический Запад просим оказать финансовую помощь и предоставить оружие для обороны.

Уверены, что жить в мирное время — приоритет и для вас, и для нас.

В обращении говорилось, что украинцы хотят спокойно ходить на любимую работу, ведь работать и творить под звуки пушек — невозможно.

— Поймите, когда играет музыка, идет показ фильма или свою картину рисует художник — грохот орудий не подходит для такой работы.

Мы хотим, чтобы украинцы мирно посещали театры, ходили в музеи, читали книги, смотрели фильмы.

И работали в конце концов на своей любимой работе.

Обращение подписали более 500 человек. Среди них:

Оксана Лынив, дирижер;

Екатерина Павленко, певица, солистка группы GO-А;

Ирэна Карпа, писательница;

Сергей Лозница, режиссер;

Олег Сенцов, режиссер;

Влад Троицкий, режиссер, продюсер, учредитель GogolFest;

Виктор Сидоренко, художник, директор Украинского института современного искусства;

Иванна Сахно, актриса;

Ирма Витовская, актриса;

Сергей Жадан, писатель;

Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики;

Олег Скрипка, певец;

Мария Ефросинина, телеведущая, общественный деятель, Почётный Амбассадор ООН в области народонаселения;

Наталья Жижченко, певица, вокалистка группы ONUKA и другие.

Ранее мы рассказывали невероятную историю дирижёра Оксаны Линив. Она училась во львовском музучилище и выступала в Королевской опере Лондона.