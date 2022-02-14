Как никогда нуждаемся в мире! Украинские культурные деятели обратились к мировым лидерам

В последнее время напряжение в нашей стране возросло до максимума. Отовсюду — новости о возможном вторжении, о закрытых авиаграницах и т.д.
Все это негативно сказывается на состоянии каждого украинца, растет уровень тревоги и паники.
Поэтому украинские культурные деятели обратились к мировым лидерам с просьбой приложить все усилия для мира в Украине.
На сайте Министерства культуры и информационной политики появилось официальное обращение писателей, художников, композиторов и т.д. с призывом к миру.
Сегодня Украина как никогда нуждается в мире.
Сегодня Украина как никогда нуждается в мире.
— Скопление российских военных вокруг границ европейского государства; постоянные разговоры, что война начнется чуть ли не завтра — вызывают у нас, как и у всех украинцев, тревогу, — говорится в обращении.
Культурные деятели призвали Россию немедленно отвести войска. А мировых лидеров — не на словах доказать, что они за мир.
— Демократический Запад просим оказать финансовую помощь и предоставить оружие для обороны.
Уверены, что жить в мирное время — приоритет и для вас, и для нас.
Уверены, что жить в мирное время — приоритет и для вас, и для нас.
В обращении говорилось, что украинцы хотят спокойно ходить на любимую работу, ведь работать и творить под звуки пушек — невозможно.
— Поймите, когда играет музыка, идет показ фильма или свою картину рисует художник — грохот орудий не подходит для такой работы.
Мы хотим, чтобы украинцы мирно посещали театры, ходили в музеи, читали книги, смотрели фильмы.
Мы хотим, чтобы украинцы мирно посещали театры, ходили в музеи, читали книги, смотрели фильмы.
И работали в конце концов на своей любимой работе.
Обращение подписали более 500 человек. Среди них:
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