Приберу страхи в “тривожну валізку” — Тарабарова про свій план дій у разі нападу Росії

Політичні ігри на міжнародній арені стосуються кожного з нас. Після попереджень Заходу щодо можливого наступу Росії на нашу територію багато хто замислюється, що ж робити, якщо трапиться лихо.

Співачка Світлана Тарабарова поділилася, що відчуває зараз і як діятиме в разі повномасштабного вторгнення агресора.

Як і всі ми, я пройшла всі можливі стадії: від гніву та паніки до спокійної впевненості. Є речі, які ми не можемо змінити, тож я… житиму.

Про це написала співачка у своєму Instagram.

Тарабарова переконана, що панікувати не варто. Найкраще — продумати варіанти своїх дій залежно від ситуації.

Якщо наступ усе ж таки буде, то Україна безсумнівно чинитиме опір.

А доти я приберу всі свої страхи в “тривожну валізку” і обійму малих, зустрінусь із близькими, дам зараз свою любов та тепло тим, хто цього найбільше потребує.

Співачка також планує завітати до військових, адже вони — наша опора.

Світла сторона музики створена для того, щоб дарувати радість, тепло, щастя та надію, — впевнена Тарабарова.

Впродовж останніх місяців Україна нарощує потужність та військову міць: ми отримуємо військову допомогу від партнерів, посилюємо територіальну оборону та плануємо поставити на військовий облік жінок.

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