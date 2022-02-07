Шоу-біз

Приберу страхи в “тривожну валізку” — Тарабарова про свій план дій у разі нападу Росії

Олена Яковлєва, редакторка сайту 07 Лютого 2022, 18:00
Світлана Тарабарова про план дій у разі наступу Росії
Фото: Instagram

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