Уберу страхи в “тревожный чемодан” — Тарабарова о своем плане действий в случае нападения России

Политические игры на международной арене касаются каждого из нас. После предупреждений Запада о возможном наступлении России на нашу территорию многие задаются вопросом, что же делать, если случится беда.

Певица Светлана Тарабарова поделилась, что чувствует сейчас и как будет действовать в случае полномасштабного вторжения агрессора.

Как и все мы, я прошла все возможные стадии: от гнева и паники до спокойной уверенности. Есть вещи, которые мы не можем изменить, поэтому я буду… жить.

Об этом написала певица в своем Instagram.

Тарабарова убеждена, что паниковать не стоит. Лучше всего продумать варианты своих действий в зависимости от ситуации.

Если наступление все же будет, то Украина, несомненно, будет сопротивляться.

А до этого я уберу все свои страхи в “тревожный чемоданчик” и обниму малышей, встречусь с близкими, дам сейчас свою любовь и тепло тем, кто в этом больше всего нуждается.

Певица также планирует посетить военных, ведь они — наша опора.

Светлая сторона музыки создана для того, чтобы дарить радость, тепло, счастье и надежду, — уверена Тарабарова.

В последние месяцы Украина наращивает силу и военную мощь: мы получаем военную помощь от партнеров, усиливаем территориальную оборону и планируем поставить на военный учет женщин.

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