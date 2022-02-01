Переход Украины на профессиональную армию и отмена призыва — объясняем новый указ президента

За последние несколько месяцев Украина наращивает силу и военную мощь: мы получаем военную помощь от партнеров, усиливаем территориальную оборону и планируем поставить на военный учет женщин.

А теперь армия в Украине становится профессиональной. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Что это значит и каких изменений ждать нашему государству?

О чем новый указ

Этот указ — старт перехода Украины на профессиональную армию. Этот указ — не потому, что “скоро война”.

— Это я говорю всем. Этот указ для того, чтобы скоро и дальше был мир — мир в Украине, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Указ предусматривает:

постепенное увеличение денежного обеспечения всех военных до уровня не ниже трех минимальных заработных плат;

увеличение срока действия контрактов;

разработку концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей;

систему карьерного роста офицеров.

Согласно документу, в течение следующих трех лет численность ВСУ должна возрасти на 100 тысяч человек, будет создано дополнительных 20 бригад.

Прекращение призыва на службу

Этот документ предусматривает прекращение призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

В свою очередь, планируется внедрить модель интенсивной системы военной подготовки как альтернативную форму прохождения срочной службы.

Также ВСУ будут формироваться на профессиональной основе.

Президент отметил:

— У нашей Родины есть много друзей, и мы им очень благодарны. Но у друзей есть своя Родина.

Поэтому никто вместо нас не построит Украину, не защитит Украину, не сохранит, не поднимет ее.

Мнение эксперта

Военный эксперт Игорь Козий для Вікон прокомментировал новый указ Зеленского.

— Что касается призыва, документ выписан так, что я не исключаю того, что это может быть действительно решено (отмена военного призыва — ред.).

Если экономические рычаги и экономические основания это позволят, точно так же, как это позволят основания, связанные с внешней политикой, в том числе и войной.

К примеру, Швеция рассматривала вопрос увеличения срочной службы именно из-за агрессии России.

Тем не менее с точки зрения рыночной экономики мирного времени решение постепенно прекращать срочную службу — хорошая вещь, правильная, — говорит Козий.

Мы постоянно слышим о возможном вторжении России на территорию Украины.

Ранее мы подробно разобрались в этой ситуации и рассказали об опасности российского вторжения: высока ли вероятность такого сценария, кто поддерживает Украину и что происходит на границах.