Перехід України на професійну армію та скасування призову — пояснюємо новий указ президента

Впродовж останніх місяців Україна нарощує потужність та військову міць: ми отримуємо військову допомогу від партнерів, посилюємо територіальну оборону та плануємо поставити на військовий облік жінок.

А відтепер армія в Україні перетворюється на професійну. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Що це означає та яких змін чекати нашій державі?

Про що новий указ

Цей указ — старт переходу України на професійну армію. Цей указ — не тому, що “скоро війна”.

— Це я говорю для всіх. Цей указ для того, щоб скоро й надалі був мир — мир в Україні, — наголосив Володимир Зеленський.

Указ передбачає:

поступове збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних заробітних плат;

збільшення терміну дії контрактів;

розробку концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх сімей;

систему кар’єрного зростання офіцерів.

Згідно з документом, протягом наступних трьох років чисельність ЗСУ має зрости на 100 тисяч осіб, буде створено додаткових 20 бригад.

Припинення призову на службу

Цей документ передбачає також припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року.

Натомість планується запровадити модель інтенсивної системи військової підготовки як альтернативну форму проходження строкової служби.

Також ЗСУ формуватимуться на професійній основі.

Президент наголосив:

— У нашої Батьківщини є багато друзів, і ми їм дуже вдячні. Але у друзів є своя Батьківщина.

Тож ніхто замість нас не побудує Україну, не захистить Україну, не збереже, не підніме її вгору.

Думка експерта

Військовий експерт Інституту Євроатлантичного співробітництва Ігор Козій для Вікон прокоментував новий указ Зеленського.

— Що стосується призову, документ виписаний так, що я не виключаю того, що це може бути дійсно вирішено (скасування військового призову — ред.).

Якщо економічні важелі й економічні підстави це дозволять, точно так само, як це дозволять підстави, пов’язані з зовнішньою політикою, зокрема і війною.

Наприклад, Швеція розглядала питання збільшення строкової служби саме через агресію Росії.

Втім, з точки зору ринкової економіки мирного часу рішення поступово припиняти строкову службу є гарна річ, правильна, — каже Козій.

Ігор Козій також прокоментував збільшення чисельності українських військових на 100 тисяч осіб. За його словами, це питання не обов’язково компетенції Збройних Сил.

У нас є Національна Гвардія, яка знаходиться у складі МВС. Я не виключаю, що цю чисельність можуть підпорядкувати Збройним Силам України.

— Тоді чисельність в Міністерстві внутрішніх справ знизиться, а в ЗСУ збільшиться. Це не обов’язково питання виключно в рамках ЗСУ збільшення чисельності на 100 тисяч.

Ми постійно чуємо про можливе вторгнення Росії на територію України.

Раніше ми детально розібралися в цій ситуації й розказали про небезпеку російського вторгнення: чи висока ймовірність такого сценарію, хто підтримує Україну та що відбувається на кордонах.