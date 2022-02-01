Перехід України на професійну армію та скасування призову — пояснюємо новий указ президента

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Лютого 2022, 16:30
Перехід української армії на професійну
Фото: Сайт президента України, Facebook

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