Червоне вино лише у піснях: секрети харчування Насті Каменських

Більшість знають Настю Каменських не лише через її чудовий голос та часом екстравагантні кліпи, але й через здоровий спосіб життя, який вона активно транслює на своїй сторінці в Instagram.
А що може бути краще перед Новим роком, ніж порада відомої співачки, як привести себе у форму? Звичайно ж, якщо ви самі цього прагнете.
Ми зібрали основні правила харчування Насті Каменських перед Новим роком.
Головне правило співачки: якщо ви хочете привести себе у форму, не можна голодувати та урізати раціон сильно та різко.
Харчування має залишатися збалансованим.
Харчування має залишатися збалансованим.
В іншому разі такі необдумані дії можуть викликати стрес для організму, а від цього зовнішній вигляд аж ніяк не покращиться.
Практично будь-хто полюбляє щодня з’їсти бодай щось солоденьке. Як радить співачка, варто прибрати улюблені цукерки з раціону і замінити їх на фрукти. Проте слід не забувати, що вони теж містять цукор, тому почуття міри тут не менш важливе.
Окрім того, їсти їх краще до 16:00, поки шлунок ще може нормально їх перетравити.
Не варто керуватись правилом “не їсти після 18:00”, оскільки кожен прийом їжі важливий. А вечеря може бути і за три-чотири години до сну.
Як стверджує співачка, вона й сама обожнює кудись вибратися. Проте вона помітила, що у закладах їжа часто більш калорійна, жирна та солодка.
Тому за бажанням можна попросити технологічну карту страв, де вказано їхню харчову цінність.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)
Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)
Якщо Настя Каменських надихнула тебе переглянути свій раціон, то радимо дізнатись, як зробити новорічний стіл смачним та корисним.