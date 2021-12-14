Червоне вино лише у піснях: секрети харчування Насті Каменських

Більшість знають Настю Каменських не лише через її чудовий голос та часом екстравагантні кліпи, але й через здоровий спосіб життя, який вона активно транслює на своїй сторінці в Instagram.

А що може бути краще перед Новим роком, ніж порада відомої співачки, як привести себе у форму? Звичайно ж, якщо ви самі цього прагнете.

Ми зібрали основні правила харчування Насті Каменських перед Новим роком.

Жодних крайнощів

Головне правило співачки: якщо ви хочете привести себе у форму, не можна голодувати та урізати раціон сильно та різко.

Харчування має залишатися збалансованим.

В іншому разі такі необдумані дії можуть викликати стрес для організму, а від цього зовнішній вигляд аж ніяк не покращиться.

Замініть солодощі на фрукти

Практично будь-хто полюбляє щодня з’їсти бодай щось солоденьке. Як радить співачка, варто прибрати улюблені цукерки з раціону і замінити їх на фрукти. Проте слід не забувати, що вони теж містять цукор, тому почуття міри тут не менш важливе.

Окрім того, їсти їх краще до 16:00, поки шлунок ще може нормально їх перетравити.

Не пропускайте прийоми їжі

Не варто керуватись правилом “не їсти після 18:00”, оскільки кожен прийом їжі важливий. А вечеря може бути і за три-чотири години до сну.

Намагайтеся рідше їсти не вдома

Як стверджує співачка, вона й сама обожнює кудись вибратися. Проте вона помітила, що у закладах їжа часто більш калорійна, жирна та солодка.

Тому за бажанням можна попросити технологічну карту страв, де вказано їхню харчову цінність.

Якщо Настя Каменських надихнула тебе переглянути свій раціон, то радимо дізнатись, як зробити новорічний стіл смачним та корисним.