Красное вино только в песнях: секреты питания Насти Каменских

Большинство знают Настю Каменских не только благодаря ее великолепному голосу и иногда экстравагантным клипам, но и из-за здорового образа жизни, который она активно транслирует на своей странице в Instagram.

А что может быть лучше перед Новым годом, чем совет известной певицы, как привести себя в форму? Конечно же, если вы сами этого хотите.

Мы собрали основные правила питания Насти Каменских перед Новым годом.

Никаких крайностей

Главное правило певицы: если вы хотите привести себя в форму, нельзя голодать и урезать рацион сильно и резко.

Питание должно оставаться сбалансированным.

В противном случае такие необдуманные действия могут вызвать стресс для организма, а от этого внешний вид отнюдь не улучшится.

Замените сладости на фрукты

Практически все любят каждый день съесть хоть что-то сладенькое. Как советует певица, следует убрать любимые конфеты из рациона и заменить их на фрукты. Однако следует не забывать, что они тоже содержат сахар, поэтому чувство меры здесь не менее важно.

Кроме того, есть их лучше до 16 часов, пока желудок еще может нормально их переварить.

Не пропускайте приемы пищи

Не следует руководствоваться правилом “не есть после 18:00”, поскольку каждый прием пищи важен. А ужин может быть и за три-четыре часа до сна.

Постарайтесь реже есть не дома

Как утверждает певица, она и сама обожает куда-нибудь выбраться. Однако она заметила, что в заведениях еда часто более калорийная, жирная и сладкая.

Поэтому по желанию можно попросить технологическую карту блюд, где указана их пищевая ценность.

Если Настя Каменских вдохновила тебя пересмотреть свой рацион, советуем узнать, как сделать новогодний стол вкусным и полезным.