Похудение — это целая индустрия! Тина Кароль откровенно о том, как потеряла вес и приняла себя

37-летняя украинская артистка Тина Кароль впервые рассказала о своем прежнем весе и показала, сколько весит сейчас.

Своими результатами Тина поделилась с подписчиками в Telegram-канале.

Утро начну с веса и впервые говорю о нем открыто. Я потеряла вес, потому что выбрала другой подход к здоровью, — отмечает певица.

Ранее Тина Кароль весила 58,4 кг. Сейчас же эта цифра уменьшилась до 53,3 кг. Сама артистка признается: поняла, что вся проблема в инсулине.

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Я на диетах с 15 лет. Всю сознательную жизнь худела как самостоятельно, так и за любые деньги. Пока не поняла, что это обман. Это целая индустрия похудения, где невыгодно говорить правду, — поделилась Тина.

Певица говорит, что вся беда в инсулине. Он не в здоровом состоянии, потому что с детства наш рацион состоит из углеводов и сахара. Как и у всех обычных школьников, это была картошечка, котлетка, хлебушек, компотик, конфетка, булочка.

В заключение Тина Кароль написала, что любой вес — идеальный. Главное — оставаться собой и быть здоровыми.

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