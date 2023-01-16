От желто-голубого сердца до Воина света: костюмы и речь украинки на Мисс Вселенная

Недавно в США отгремел конкурс красоты Мисс Вселенная. За участницами следили люди со всего мира, шоу было невероятное. Чего стоят только костюмы и платья девушек, глаз не оторвать!

Украину представляла модель Виктория Апанасенко. Для нее это была возможность еще раз напомнить всему миру о войне в Украине. В частности, она это делала с помощью платьев и костюмов. А также растрогала своей речью. Мы расскажем об образах Виктория Апанасенко на Мисс Вселенная.

Костюмы Виктории Апанасенко на Мисс Вселенная

Конкурс купальников

На конкурсе купальников все смотрели не на сами купальники, а на накидки участниц. Каждой девушке выдали белое полотно, на котором они должны были изобразить свою историю.

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На странице конкурса в Instagram Мисс Украина Вселенная рассказали, что накидку Виктории украсил главный девиз 2022 года: BE BRAVE LIKE UKRAINE.

Центральным элементом рисунка стала сама Виктория Апанасенко в образе девушки-птицы, символизирующей нашу страну.

— Взгляд девушки смелый и мужественный, и, несмотря на раны на крыльях, героиня рисунка продолжает летать и бороться. Точно так же, как все украинцы сегодня, — отметили на странице конкурса.

Накидку помогала создать украинская художница СОЙКА (Александра). История ее создания отдельно заслуживает признательности и уважения. Произведение искусства создавали при свечах, в условиях блэкаута, сирен и обстрелов длинными холодными вечерами в центре Европы, где идет война — в Украине.

Черное платье с украинским сердцем от FROLOV

Вечернее платье Виктории Апанасенко сдержанное, изысканное и элегантное. На странице Мисс Украина Вселенная рассказали, почему выбор пал именно на черный цвет.

Он символизирует темные времена, которые переживает наша страна. Символизирует боль, потери, разрушенные судьбы.

— Черный цвет — это цвет траура, он показывает цену нашей свободы. Но также это описывает силу и внутреннюю решительность. Напоминание, что самый темный час перед рассветом, — подчеркнули организаторы.

Черное платье украшает вышитое вручную сине-желтое сердце. Это часть благотворительного проекта FROLOV. Ранее FROLOV выпустил коллекцию одежды с такими сердцами. Процент из каждой проданной вещи идет в благотворительный фонд Маши Ефросининой, в частности, на помощь детям, пострадавшим во время войны в Украине.

Украшает платье шлейф синего и желтого цвета.

— Золотые кристаллы над сине-желтым элементом — это серебряная подкладка, луч веры, надежды, свет, победивший тьму. Это о сильном духе нашего народа, борющегося за будущее своих детей.

Это символ жизни и символ света, излучаемого нашими сердцами, — отметили на странице Мисс Украина Вселенная.

— Для нас было важно, чтобы дизайн нашего платья стал месседжем на площадке MISS UNIVERSE.

Поэтому для Виктории мы создали вечерний образ в черном цвете, ведь на данный момент мы продолжаем бороться, и каждый день наша страна несет ужасные потери.

Но мы решили украсить черное платье нашим знаковым сердцем, вышитыми вручную кристаллами желтого и голубого цветов, а также множеством белых кристаллов по всему платью, как символ благодарности миллиардам людей, которые сейчас поддерживают Украину по всему миру, — рассказали в FROLOV.

При этом шелковый шлейф-флаг — это символ процветающего будущего Украины, нашей независимости и скорой победы.

Костюм Воин света от Леси Патоки

Одним из самых эффектных костюмов на конкурсе был Воин света Виктории Апанасенко. Костюм с механическими крыльями длиной около 5 м очаровал украинцев. Воин света символизирует борьбу украинцев с тьмой и оберегает, как воинственный Архангел Михаил, защищающий Украину с мечом.

— Можно увидеть, что в руках Виктории оружие, ее тело в доспехах, в то же время оно несет свет сквозь темноту, которая пришла на наши земли с агрессором. Монолитный комбинезон символизирует броню и, как вторая кожа, окутывает Викторию, — объяснили на странице Мисс Украина Вселенная.

Платье Виктории в этом костюме состоит из стилизации вышиванки с пышными рукавами, юбки, на которую в общей сложности ушло более 10 м ткани, и созданным на современный лад поясом.

Отдельного внимания заслуживает головной убор. Он выглядит как нимб, но украшенный украинскими колосьями. Крылья — обожженные в битве, обрамлены в сине-золотые доспехи в цветах украинского флага. Когда участница раскрывает крылья для решающего боя, можно увидеть, что они украшены разнообразными зеркальными орнаментами.

Костюм разработала украинская дизайнер Леся Патока. Его создавали в Украине в течение четырех месяцев под звуки сирен, во время блэкаутов, при свечах и в укрытии.

— Воин света олицетворяет в себе каждого украинца, которые, несмотря на обстрелы, отсутствие электроэнергии и тепла, несут в своих сердцах яркий свет веры в нашу победу и воюют каждый на своем фронте.

Это олицетворение внутренней силы, смелости, решительности и воли, текущей в наших жилах, — комментирует костюм Виктория Апанасенко.

Кроме этих запомнившихся на сцене образов, Виктория Апанасенко надевала наряды украинских брендов на различные мероприятия. Это белое платье Виктория надела на встречу с мэром Нового Орлеана.

Вот еще один образ в украинских цветах на второй день конкурса Мисс Вселенная.

Речь Виктории Апанасенко на Мисс Вселенная

В своей визитной карточке на конкурсе Виктория тоже акцентировала на войне в Украине. Она рассказала, как украинцы 24 февраля проснулись от звуков взрывов.

Видео начинается с красивых украинских пейзажей, но впоследствии они сменяются руинами, которые оставила российская армия. В видео можно увидеть самые знаковые фотографии нашего сопротивления, олицетворяющие человечность украинцев и ужасы российского террора.

Каждый день нас лишают всего, что мы любили: родителей, любимых, друзей. Разрушают все, что мы строили много лет, и уносят самое ценное — жизнь.

Она рассказала о военных преступлениях россиян, совершающих против мирного населения: мародерство, изнасилование, убийство беззащитных, пытки.

— Украине с многовековым культурным наследием, живописными видами, вкусной кухней, сильным гражданским обществом и людьми с необъятной глубокой душой невозможно поверить, что на эти земли пришла война и стала нашей реальностью в 21 веке.

За эти месяцы я поняла одно: мир спасет не красота… Мир спасут люди! — говорит Виктория.

Она подчеркнула, что эти люди — воины света, чья сила не оружие, а поступки, помощь и любовь к ближнему.

Виктория рассказала, что ее миссия — бороться на информационно-культурном фронте, и она будет продолжать это делать.

Уже во время конкурса в США представительница Украины сказала, что решила остаться в Украине и помогать людям, хотя многие говорили ей молчать о войне.

— Многие говорят, что я должна закрыть свой рот и не говорить. Я рада, что Бог дал мне возможность быть здесь, ведь этот конкурс красоты позволяет мне громче звучать.

Я хочу показать другим людям, что вы можете быть сильными. Смелые женщины не рождаются в комфортных зонах, они рождаются в огне, — заявила украинка.

Ранее мы рассказывали, кто победил на конкурсе Мисс Вселенная 2022 года.

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