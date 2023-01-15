Мисс Вселенная-2022: кто победил в конкурсе красоты и что известно о коронованной девушке

Каждый год миллионы людей по всему миру увлекательно смотрят международный конкурс красоты Мисс Вселенная. Вчера в Новом Орлеане (США) прошел финал Miss Universe-2022.

За корону в этом году соревновались 84 участницы из разных стран мира. Украину представляла 28-летняя Виктория Апанасенко из Чернигова. Однако, к сожалению, попасть в ТОП-16 она не смогла.

Кто же стал Мисс Вселенная-2022 и что известно об этой девушке — читай в материале.

Сейчас также смотрят

Кто победил на конкурсе Мисс Вселенная-2022

Победительницей Мисс Вселенная 2022 года стала американка Р’Бонни Габриэль. До этого США уже восемь раз выигрывали конкурс.

Первой вице-мисс стала представительница Венесуэлы Аманда Дудамель, а второй — участница из Доминиканской Республики Андреина Мартинес.

Корону 71-й Мисс Вселенной надела ее предшественница Гарнааз Сандгу из Индии.

Что известно о победительнице Мисс Вселенная 2022

28-летняя победительница конкурса Мисс США 2022 Р’Бонни Габриэль родилась в Сан-Антонио, в Техасе.

Отец девушки родом из Филиппин. В молодости он эмигрировал в Штаты и получил степень доктора психологии. А мать Габриэль — американка из Техаса.

Р’Бони имеет также троих старших братьев. Она окончила бакалавриат Университета Северного Техаса по специальности дизайн одежды. Теперь девушка имеет свой бренд экологически чистой одежды, а параллельно работает моделью.

Алина Байкова — всемирно известная модель из Кропивницкого. Она проживает в США и уже почти 15 лет дефилирует лучшими мировыми подиумами.

Читай интервью с Алиной Байковой о поддержке Украины и привлечении мирового внимания к войне.

А еще у Вікна-новини есть свой Telegram-канал. Быстрее подпишись, чтобы не пропустить самое интересное!