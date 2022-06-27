Топ-модель Алина Байкова о бойкоте России, привлечении внимания к войне в Instagram и токсичных отношениях с бывшим

Алина Байкова — всемирно известная модель из Кропивницкого. Проживает в США и уже почти 15 лет дефилирует лучшими мировыми подиумами. Алина занимается благотворительностью, посещает детские дома и заботится о людях в возрасте.

Алина Байкова вышла на красную дорожку в Каннах с украинским флагом. Она рассказала в интервью журналистке Иванне Пидборской для YouTube-канала ДеЯк, как реагирует на российскую музыку в публичных местах, об абьюзивных отношениях с бывшим и стратегии в Instagram, которая помогает ей привлекать мировое внимание к войне. Вікна публикуют тезисы c разговора и ссылку на полную версию интервью.

О бойкоте России

Сейчас Алина Байкова отдыхает в Греции, на острове Миконос. Говорит, что, несмотря на украинскую символику, которую она не снимает даже на пляже, ее все равно спрашивают, не из России ли она.

Сейчас также смотрят

— Меня это разозлило, потому что они с такой добротой это сказали. Знаете, как в поддержку россиян. Меня как понесло. Говорю: “Какая россиянка? Посмотрите на меня, у меня здесь пин, на сумке написано Stand With Ukraine”. Я им все объяснила, сказала: с россиянами nice (приветливыми — прим. ред.) не надо быть, бойкот России, — рассказала Алина.

Не секрет, что у топ-модели было больше друзей из России, чем из Украины. Но с началом войны все изменилось, сказала звезда. Она откровенно говорит с ними о войне и рассказывает об ужасах, которые творит в Украине российская армия. Отказалась модель и от современной российской музыки и призывает это делать и других в публичных местах.

— Услышала на пляже песни Тимати и других российских артистов и сделала диджею замечание, говорю: “Слушайте, все сейчас бойкотируют Россию. Тимати — это российский певец, его нельзя играть”. Он (диджей —ред.) сразу переключил, понял. Я вам говорю, куда не приезжаю — вообще против этого всего. Я всем мозг “вставляю”. А кто, если не мы? — отметила топ-модель.

О том, как привлекает внимание к войне в Instagram

Политическая позиция Алины четкая и ясная. Она пытается доносить ее миру благодаря своей популярности: как на красных дорожках, так и на своей странице в Instagram, где у Алины почти 3,5 млн подписчиков. Впрочем, девушка заметила: со временем интерес к истории о войне начал угасать, поэтому Байкова разработала целый план, как привлекать внимание аудитории к войне.

Я выставляю бикини, я выставляю все, что хотят увидеть: макияж, ногти, все. А потом бум: не забудьте, что война еще продолжается. А выбора у них нет.

— Они хотят увидеть следующую историю, но эту историю они не могут пройти. Я их разогреваю на то, что у меня сейчас все хорошо. А потом такая: не забывайте! Вот здесь статья, там помочь надо. Здесь война продолжается. Эти наклейки — это тоже напоминание. Я выставляю Dior сумку, но нет, подождите — это не просто сумка. Не забывайте, что там еще война в Украине, — объяснила Алина Байкова.

Об объективных отношениях с бывшим

Также Алина в интервью сделала шокирующее признание: ее длившиеся полгода отношения с американским бизнесменом были совсем не так счастливы, как она публиковала это в соцсетях.

— Мне надо, наверное, извиниться перед людьми за то, что я демонстрировала счастье в Instagram, но оно было фейковым. Вот реально.

Я могла в слезах сидеть и выставлять (фото с бывшим — ред.), потому что он на меня кричал, почему я два дня не выставляла фото.

С другой стороны, слушайте, все хотели увидеть меня в отношениях. В какой-то момент мне уже говорили люди, что я лесбиянка. Думаю, ладно, давайте я вам уже покажу какие-то отношения в сети, — рассказывает топ-модель.

Оказывается, бойфренд Алины был очень ревнивым, контролировал каждый шаг: не отпускал даже на работу и ограничивал общение с друзьями.

— Я своих девочек не видела шесть месяцев. Он говорит: “А зачем ты с ними на обед пойдешь? Чтобы вас мужчины снимали?” Он не верит в дружбу между мужчиной и женщиной. Я удалила свой WhatsApp, чтобы вы понимали. Я не могла отвечать мужчинам-друзьям. Он делал так, чтобы я не следила в социальной сети даже за друзьями-геями из фэшн-индустрии: визажистами, парикмахерами и т.д.

Он слежку за мной нанимал. Я когда-то в спа ходила, за мной люди следили.

Знаете, когда только у меня было время на себя? Когда у меня была менструация и я не могла в спортзал идти. Первые три дня я ехала в спортзал, сидела, пила кофе возле спортзала, пока он занимался. И это единственный час был, когда я могла позвонить подружкам и поговорить. Или просто посидеть. Я иногда сидела прямо в туалете, он заходит: “А что ты здесь делаешь, а с кем переписываешься? Покажи мне телефон”. У меня ни одной секунды не было времени для себя одной, — рассказала Алина Байкова.

На вопрос журналистки, не сопровождалось ли моральное насилие физическим, Алина намекнула, что последнее тоже присутствовало.

— Да. Ну, я не буду говорить, что я тоже не молчу. Но это все в основном из-за того, что он был суперревнив.

Несмотря на столь сложные полгода, Алина пытается искать в пройденном позитив:

— Знаете, нужно было получить опыт. Я верю, что нам в жизни люди попадаются не просто так. Поэтому, может быть, он попался не просто так. Может, я пойму это когда-нибудь позже.

Сейчас Алина живет для своей семьи: мамы с папой и сестры с ее семьей. И верит, что когда-нибудь тоже встретит искреннюю и взаимную любовь.

Полное интервью с Алиной Байковой смотри вместе с Вікнами онлайн

Украинцы привлекают внимание к войне и собирают для страны помощь. Во время Евровидения 2022 года украинская группа Kalush Orchestra призвала спасти Азовсталь. Поэтому участник группы по имени Килиммен в своем интервью рассказал о безумной популярности группы, будущем украинской музыки и о своем творчески-таинственном амплуа.

А еще у Вікна-новини есть свой Telegram-канал. Быстрее подпишись, чтобы не пропустить самое интересное!