Топ-модель Аліна Байкова про бойкот Росії, привернення уваги до війни в Instagram та токсичні стосунки з колишнім

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Іванна Підборська, журналістка-фрилансерка сайту 27 Червня 2022, 19:00
Аліна Байкова про підтримку України
Фото: Getty Images

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