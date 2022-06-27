Топ-модель Аліна Байкова про бойкот Росії, привернення уваги до війни в Instagram та токсичні стосунки з колишнім

Аліна Байкова — всесвітньо відома модель із Кропивницького. Проживає в США і вже майже 15 років дефілює найкращими світовими подіумами. Аліна займається благодійністю, відвідує дитячі будинки та піклується про людей похилого віку.

Аліна Байкова вийшла на червоний хідник у Каннах з українським прапором. Вона розповіла в інтерв’ю журналістці Іванні Підборській для YouTube-каналу ДеЯк, як реагує на російську музику в публічних місцях, про аб’юзивні стосунки з колишнім та стратегію в Instagram, яка допомагає їй привертати світову увагу до війни. Вікна публікують тези з розмови та посилання на повну версію інтерв’ю.

Про бойкотування Росії

Зараз Аліна Байкова відпочиває у Греції, на острові Міконос. Каже, що попри українську символіку, яку вона не знімає навіть на пляжі, її все одно запитують, чи не з Росії вона.

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— Мене це так розізлило, бо вони з такою добротою це сказали. Знаєте, наче в підтримку росіян. Мене як понесло. Кажу: “Яка росіянка? Подивіться на мене, у мене тут пін, на сумці написано Stand With Ukraine”. Я їм усе пояснила, сказала: з росіянами nice (привітними — ред.) не треба бути, бойкот Росії, — розповіла Аліна.

Не секрет, що в топ-моделі було більше друзів з Росії, аніж з України. Але з початком війни усе змінилось, зазначила зірка. Вона відверто говорить з ними про війну й розповідає про жахіття, які чинить в Україні російська армія. Відмовилась модель і від сучасної російської музики та закликає це робити й інших в публічних місцях.

— Почула на пляжі пісні Тіматі та інших російських артистів і зробила діджею зауваження, кажу: “Слухайте, всі зараз бойкотують Росію. Тіматі — це російський співак, його не можна грати”. Він (діджей — ред.) відразу перемкнув, зрозумів. Я вам кажу, куди не приїжджаю — взагалі проти цього всього. Я всім мозок “вставляю”. А хто, якщо не ми? — зазначила топ-модель.

Про те, як привертає увагу до війни в Instagram

Політична позиція Аліни чітка й зрозуміла. Вона намагається доносити її світу завдяки своїй популярності: як на червоних хідниках, так і на своїй сторінці в Instagram, де в Аліни майже 3,5 млн підписників. Втім, дівчина помітила: з часом інтерес до історій про війну почав зменшуватися, тому Байкова розробила цілий план, як привертати увагу аудиторії до війни.

Я виставляю бікіні, я виставляю все, що хочуть побачити: макіяж, нігті, все. А потім бум: не забудьте, що тут війна ще триває. А вибору вони не мають.

— Вони хочуть побачити наступну історію, але цю історію вони вже не можуть пройти. Я їх розігріваю на те, що в мене зараз усе гаразд. А потім така: не забувайте! Ось тут стаття, там допомогти треба. Тут війна ще триває. Ці наклейки — це теж нагадування. Я виставляю Dior сумку, але ні, зачекайте — це не просто сумка. Не забувайте, що там ще війна в Україні, — пояснила Аліна Байкова.

Про аб’юзивні стосунки з колишнім

Також Аліна в інтерв’ю зробила зізнання, що шокує: її стосунки з американським бізнесменом, які тривали півроку, були зовсім не такими щасливими, як вона публікувала це в соцмережах.

— Мені треба, напевно, просити вибачення у людей за те, що я демонструвала щастя в Instagram, але воно було фейковим. Ось реально.

Я могла в сльозах сидіти та виставляти (фото з колишнім — ред.), бо він на мене кричав, чому я два дні не виставляла фото.

А з іншого боку, слухайте, усі хотіли побачити мене в стосунках. Якоїсь миті мені вже казали люди, що я лесбіянка. Думаю, гаразд, давайте я вам уже покажу якісь стосунки в мережі, — розповідає топ-модель.

Виявляється, бойфренд Аліни був дуже ревнивим, контролював кожен крок: не відпускав саму навіть на роботу й обмежував спілкування з друзями.

— Я своїх дівчат не бачила шість місяців. Він каже: “А навіщо ти з ними на обід підеш? Щоб вас чоловіки знімали?” Він не вірить у дружбу між чоловіком та жінкою. Я видалила свій WhatsApp, щоб ви розуміли. Я не могла відповідати чоловікам-друзям. Він робив так, щоб я не стежила в соціальній мережі навіть за друзями-геями з фешн-індустрії: візажистами, перукарями тощо.

Він стеження за мною наймав. Я колись у спа ходила, за мною люди стежили.

Знаєте, коли тільки я мала час на себе? Коли в мене була менструація і я не могла в спортзал іти. Перші три дні я їхала в спортзал, сиділа, пила каву біля спортзалу, поки він займався. І це єдина година була, коли я могла зателефонувати подружкам поговорити. Або просто посидіти. Я іноді сиділа просто в туалеті, він заходить: а що ти тут робиш, а з ким переписуєшся? Покажи мені телефон. У мене жодної секунди не було часу для себе однієї, — розповіла Аліна Байкова.

На запитання журналістки, чи моральне насилля не супроводжувалось фізичним, Аліна натякнула, що останнє теж було.

— Так. Ну, я не говоритиму, що я теж не мовчу. Але це все в основному через те, що він був суперревнивий.

Попри такі складні півроку, Аліна намагається шукати в пройденому позитив:

— Знаєте, треба було досвід отримати. Я вірю, що нам у житті люди трапляються не просто так. Тому, можливо, він попався не просто так. Може, я зрозумію це якось пізніше.

Зараз Аліна живе для своєї родини: мами з татом та сестри з її сім’єю. І вірить, що колись теж зустріне щире й взаємне кохання.

Повне інтерв’ю з Аліною Байковою дивись разом з Вікнами онлайн

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