Міс Всесвіт-2022: хто переміг у конкурсі краси та що відомо про короновану дівчину

Щороку мільйони людей по всьому світу захопливо дивляться міжнародний конкурс краси Міс Всесвіт. Учора в Новому Орлеані (США) пройшов фінал Miss Universe-2022.
За корону цього року змагались 84 учасниць з різних країн світу. Україну представляла 28-річна Вікторія Апанасенко з Чернігова. Однак, на жаль, потрапити в ТОП-16 вона не змогла.
То хто ж став Міс Всесвіт-2022 та що відомо про цю дівчину — читай у матеріалі.
Переможницею Міс Всесвіт 2022 стала американка Р’Бонні Габріель. До цього США вже вісім разів вигравали цей конкурс.
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Допис, поширений Miss Universe (@missuniverse)
Першою віце-міс стала представниця Венесуели Аманда Дудамель, а другою — учасниця з Домініканської Республіки Андреїна Мартінес.
Корону 71-й Міс Всесвіт одягла її попередниця Гарнааз Сандгу з Індії.
28-річна переможниця конкурсу Міс США 2022 Р’Бонні Габріель народилась у Сан-Антоніо, у Техасі.
Батько дівчини родом з Філіппін. У молодості він емігрував у Штати та здобув ступінь доктора психології. А мати Габріель — американка з Техасу.
Р’Боні має також трьох старших братів. Вона закінчила бакалаврат Університету Північного Техасу в галузі дизайну одягу. Тепер дівчина має власний бренд екологічно чистого одягу, а паралельно працює моделлю.
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Допис, поширений R’Bonney Nola (@rbonneynola)
Аліна Байкова — всесвітньо відома модель із Кропивницького. Вона проживає у США і вже майже 15 років дефілює найкращими світовими подіумами.
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