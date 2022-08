Право бути мамою: як українка змінила правила конкурсів краси, що були вироком для жінок 70 років

Вона не лише перемогла на міжнародному конкурсі краси Міс Всесвіт, але й змогла змінити правила участі у ньому, які були сталими протягом останніх 70 років. Українка Вероніка Дідусенко була однією з тих, хто ініціював скасування дискримінації до жінок, що хочуть взяти участь у змаганні з краси.

Від 2023 року кожна — вагітна чи мама, розлучена чи заміжня жінка — має право взяти участь у міжнародному конкурсі краси Міс Всесвіт.

З чого все почалося?

Дівчина виграла конкурс Міс Всесвіт-2018 у віці 23 років. Але за кілька днів сталося нечуване: Вероніку позбавили титулу за надану “неправдиву інформацію про сімейний статус”. Бо Вероніка уже була заміжня та мала сина, а, за правилами конкурсу, таких жінок не могли допускати до участі. Туди ж належали розлучені та вагітні.

Відтоді Вероніка Дідусенко роки життя присвятила створенню та роботі глобальної правозахисної ініціативи Право бути мамою (Right To Be A Mother).

Головною ціллю для Вероніки стала зміна правил чотирьох найбільших у світі конкурсів краси — Міс Світу, Міс Всесвіт, Міс Земля та Міс Інтернешнл.

Вероніка зізнавалася: через скандал із титулом на неї вилили купу негативу самі ж українці.

— Бо казали: вона народила в 19 років і розлучилася, хіба можна таких жінок ставити в приклад іншим?!

Вона не втекла, а чотири роки боротьби дали свої результати: жінка оточила себе такими ж активістками.

Я побачила підтримку десятків тисяч жінок з усього світу. Їхній біль. Не тільки таких молодих мам, як я. Але й жертв зґвалтувань, жертв жахливої практики примусових ранніх шлюбів у багатьох країнах.

Робота правозахисної ініціативи

Жінка зібрала велику групу адвокатів та юристів та подорожувала різними країнами, допомагаючи жінкам. Вона проводила одиночні пікети під офісом Міс Світу, зверталася до тих, хто диктував дискримінаційні правила на конкурсах краси.

За ці роки вона спілкувалася навіть із Бріжит Макрон та Мішель Обама. Дала сотні інтерв’ю провідним телеканалам, інтернет- та друкованим виданням з усього світу, виступала в університетах та на публічних заходах. Її голос чули.

Зрештою, під створеною Веронікою петицією на захист прав молодих матерів вона зібрала тисячі голосів, об’їздивши понад 130 країн світу.

І домоглася свого: на початку серпня 2022 року оргкомітет конкурсу краси Міс Всесвіт зняв дискримінаційні обмеження щодо сімейного статусу конкурсанток.

Вероніка цю новину описала так: протягом 70 років це обмеження, що забороняло молодим матусям брати участь у чотирьох головних конкурсах краси, здавалося правилом, яке вже ніколи не можна було змінити.

— Але сьогодні ми побачили, що будь-яка ціль є досяжною.

Та на цьому активістка не зупиниться: тепер черга за ще трьома гігантами у світі конкурсів краси. Попри це, перемогу своїх чотирьох років вона, зізнається, охоче проміняє на перемогу України у війні з Росією.

