Право быть мамой: как украинка изменила правила конкурсов красоты, которые были приговором для женщин в течение 70 лет

Она не только победила на международном конкурсе красоты Мисс Вселенная, но и смогла изменить правила участия в нем, которые были постоянными за последние 70 лет. Украинка Вероника Дидусенко была одной из тех, кто инициировал отмену дискриминации по отношению к женщинам, желающим принять участие в соревновании по красоте.

С 2023 года каждая — беременная или мама, разведенная или замужняя женщина — имеет право принять участие в международном конкурсе красоты Мисс Вселенная.

С чего все началось?

Девушка выиграла конкурс Мисс Вселенная-2018 в возрасте 23 лет. Но через несколько дней произошло неслыханное: Веронику лишили титула за предоставленную “ложную информацию о семейном статусе”. Потому что Вероника уже была замужем и имела сына, а согласно правилам конкурса таких женщин не могли допускать к участию. Туда же относились разведенные и беременные.

С того времени Вероника Дидусенко годы жизни посвятила созданию и работе глобальной правозащитной инициативы Право быть мамой (Right To Be A Mother).

Главной целью для Вероники стало изменение правил четырех крупнейших в мире конкурсов красоты — Мисс Мира, Мисс Вселенная, Мисс Земля и Мисс Интернешнл.

Вероника признавалась: из-за скандала с титулом на нее вылили кучу негатива сами же украинцы.

— Потому что говорили: она родила в 19 лет и развелась, разве можно таких женщин ставить в пример другим?

Она не убежала, а четыре года борьбы дали свои результаты: женщина окружила себя такими же активистками.

Я увидела поддержку десятков тысяч женщин со всего света. Их боль. Не только таких молодых мам, как я. Но и жертв изнасилований, жертв ужасающей практики принудительных ранних браков во многих странах.

Работа правозащитной инициативы

Женщина собрала большую группу адвокатов и юристов и путешествовала по разным странам, помогая женщинам. Она проводила одиночные пикеты под офисом Мисс Мира, обращалась к тем, кто диктовал дискриминационные правила на конкурсах красоты.

За эти годы она общалась даже с Брижит Макрон и Мишель Обама. Дала сотни интервью ведущим телеканалам, интернет- и печатным изданиям со всего мира, выступала в университетах и ​​на публичных мероприятиях. Ее голос слышали.

В конце концов, под созданной Вероникой петицией в защиту прав молодых матерей она собрала тысячи голосов, объездив более 130 стран мира.

И добилась своего: в начале августа 2022 года Оргкомитет конкурса красоты Мисс Вселенная снял дискриминационные ограничения по семейному статусу конкурсанток.

Вероника эту новость описала так: в течение 70 лет это ограничение, запрещавшее молодым мамам принимать участие в четырех главных конкурсах красоты, казалось правилом, которое уже никогда нельзя было изменить.

— Но сегодня мы увидели, что любая цель достижима.

Но на этом активистка не остановится: теперь очередь за еще тремя гигантами в мире конкурсов красоты. Несмотря на это, победу своих четырех лет она, признается, охотно променяет на победу Украины в войне с Россией.

