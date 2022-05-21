Українська жінка та її роль на війні — Олена Зеленська про українок, їх підтримку й оплату праці

Україна — одна з небагатьох країн світу, де жінки нарівні можуть служити з чоловіками й не відчувати до себе упередженого ставлення. Українки — справжні героїні, які допомагають вибороти перемогу над російськими загарбниками в усіх сферах суспільного життя.

Перша леді України Олена Зеленська у спільному інтерв’ю з президентом Володимиром Зеленським розповіла про роль жінок у війні, а також програми психологічної підтримки та плани щодо скорочення різниці оплати праці залежно від гендеру працівників.

Українська жінка на війні

— Я завжди високо цінувала українську жінку. Я вважаю, що в нас жінки найкращі. Нас елементарно більше на два мільйони в Україні, тому жінки усюди: у ЗСУ, волонтерстві, медицині, освіті.

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Крім того, на жінок покладають ще багато того, що ми маємо робити поза своєю професійною діяльністю. Це діти, про яких ми всі зараз маємо піклуватися, — розповідає Зеленська.

Різниця оплати праці жінок та чоловіків

На жаль, в Україні присутня певна дискримінація жінок, яка виливається в різницю оплати праці залежно від гендеру. За словами першої леді, ця різниця подекуди сягає 20%. Так не має бути.

Ми перед війною займалися цими питаннями. Я впевнена, що після перемоги ми повернемося до них. І тоді це вже буде не просто тема для дискусій, а необхідність. Тому що ми маємо показати, що разом здобули цю перемогу, — наголошує Зеленська.

Психологічне здоров’я на війні

Наразі Олена Зеленська розпочинає національну програму психологічного здоров’я українців. Адже очевидно, що війна так чи інакше накладе свій темний відбиток на свідомість людей. Психологічні проблеми можуть проявитись як під час війни, так і через десятки років після її закінчення.

Найбільше війна впливає на дітей, літніх людей, тих, хто втратив свій дім або близьких. Окремо варто говорити про військових, яких чекає посттравматичний розлад.

У нас є підтримка ВООЗ. Ми отримуємо допомогу від різних країн. Наприклад, чудові протоколи у США та Ізраїлі, які багато працюють з військовою травмою, — розповідає перша леді.

Тож команда Зеленської почала аудит наявної системи, щоб зрозуміти критичні точки, на яких варто першочергово зосередити увагу.

У той час як на всіх дискусійних майданчиках у світі обговорюють тему психічного здоров’я у зв’язку з пандемією Covid-19, українці переживають ще й війну. Тож наша країна потребує якнайбільше допомоги та роботи в цьому напрямку.

Я прив’язала все це до жінок. Тому що, знову ж таки, жінки у більшості випадків страждають найбільше. Навіть якщо страждають не фізично, а психологічно, — зазначає Зеленська.

У сфері її діяльності — зниження масштабів гуманітарної кризи, яка охопила державу з початком повномасштабної війни Росії. Читай інтерв’ю Олени Зеленської про виклики цієї війни.