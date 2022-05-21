Украинская женщина и ее роль на войне — Елена Зеленская об украинках, их поддержке и оплате труда

Украина — одна из немногих стран мира, где женщины наравне могут служить с мужчинами и не чувствовать к себе предвзятого отношения. Украинки — настоящие героини, помогающие одержать победу над российскими захватчиками во всех сферах общественной жизни.

Первая леди Украины Елена Зеленская в совместном интервью с президентом Владимиром Зеленским рассказала о роли женщин на войне, а также программах психологической поддержки и планах по сокращению разницы оплаты труда в зависимости от гендера работников.

Украинская женщина на войне

— Я всегда высоко ценила украинскую женщину. Я считаю, что у нас женщины самые лучшие. Нас элементарно больше на два миллиона в Украине, поэтому женщины повсюду: в ВСУ, волонтерстве, медицине, образовании.

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Кроме того, на женщин возлагают еще много того, что мы должны делать вне своей профессиональной деятельности. Это дети, о которых мы все должны заботиться, — рассказывает Зеленская.

Разница оплаты труда женщин и мужчин

К сожалению, в Украине присутствует определенная дискриминация женщин, выливающаяся в разницу оплаты труда в зависимости от гендера. По словам первой леди, эта разница иногда достигает 20%. Так не должно быть.

Мы перед войной занимались этими вопросами. Я уверена, что после победы мы вернемся к ним. И тогда это будет не просто тема для дискуссий, а необходимость. Потому что мы должны показать, что вместе одержали эту победу, — отмечает Зеленская.

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Психологическое здоровье на войне

В настоящее время Елена Зеленская начинает национальную программу психологического здоровья украинцев. Ведь очевидно, что война так или иначе наложит свой темный отпечаток на сознание людей. Психологические проблемы могут проявиться как во время войны, так и спустя десятки лет после ее окончания.

Больше всего война влияет на детей, пожилых людей, тех, кто потерял свой дом или близких. Отдельно следует говорить о военных, которых ждет посттравматическое расстройство.

У нас есть поддержка ВОЗ. Мы получаем помощь от разных стран. Например, великолепные протоколы в США и Израиле, которые много работают с военной травмой, — рассказывает первая леди.

Поэтому команда Зеленской начала аудит существующей системы, чтобы понять критические точки, на которых следует в первую очередь сосредоточить внимание.

В то время как на всех дискуссионных площадках в мире обсуждается тема психического здоровья в связи с пандемией Covid-19, украинцы переживают еще и войну. Поэтому наша страна нуждается в большей помощи и работе в этом направлении.

Я привязала все это к женщинам. Потому что, опять же, женщины в большинстве случаев страдают больше всего. Даже если страдают не физически, а психологически, — отмечает Зеленская.

В сфере ее деятельности — снижение масштабов гуманитарного кризиса, охватившего государство с началом полномасштабной войны России. Читай интервью Елены Зеленской о вызовах этой войны.