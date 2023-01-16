Від жовто-блакитного серця до Воїна світла: костюми та промова українки на Міс Всесвіт

Нещодавно у США відгримів конкурс краси Міс Всесвіт. За учасницями стежили люди з усього світу, шоу було неймовірне. Чого варті лише костюми та сукні дівчат, очей не відірвати!

Україну представляла модель Вікторія Апанасенко. Для неї це була змога ще раз нагадати всьому світу про війну в Україні. Зокрема, вона це робила за допомогою суконь та костюмів. А також розчулила своєю промовою. Ми розповімо про образи Вікторія Апанасенко на Міс Всесвіт.

Костюми Вікторії Апанасенко на Міс Всесвіт

Конкурс купальників

На конкурсі купальників усі дивилися не на самі купальники, а на накидки учасниць. Кожній дівчині видали біле полотно, на якому вони мали зобразити свою історію.

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На сторінці конкурсу в Instagram Міс України Всесвіт розповіли, що накидку Вікторії прикрасив головний девіз 2022 року: BE BRAVE LIKE UKRAINE.

Центральним елементом малюнку стала сама Вікторія Апанасенко в образі дівчини-птаха, який символізує нашу країну.

— Погляд дівчини сміливий та мужній, і, попри рани на крилах, героїня малюнку продовжує літати й боротися. Точно як всі українці сьогодні, — зазначили на сторінці конкурсу.

Накидку допомагала створити українська мисткиня СОЙКА (Олександра). Історія її створення окремо заслуговує вдячності та поваги. Витвір мистецтва створювали при свічках, в умовах блекауту, сирен та обстрілів довгими холодними вечорами в центрі Європи, де триває війна — в Україні.

Чорна сукня з українським серцем від FROLOV

Вечірня сукня Вікторії Апанасенко стримана, вишукана та елегантна. На сторінці Міс Україна Всесвіт розповіли, чому вибір впав саме на чорний колір.

Він є символом темних часів, які переживає наша країна. Символ болю, втрат, зруйнованих доль.

— Чорний колір — це колір жалоби, він показує ціну нашої свободи. Але також це описує силу і внутрішню рішучість. Нагадування, що найтемніша година — перед світанком, — наголосили організатори.

Чорну сукню прикрашає вишите вручну синьо-жовте серце. Це частина благодійного проекту FROLOV. Раніше FROLOV випустив колекцію одягу з такими серцями. Відсоток з кожної проданої речі йде у благодійний фонд Маши Єфросиніної, зокрема, на допомогу дітям, що постраждали під час війни в Україні.

Прикрашає сукню шлейф синього та жовтого кольорів.

— Золоті кристали над синьо-жовтим елементом — це срібна підкладка, промінь віри, надії, світло, яке переможе темряву. Це про сильний дух нашого народу, який бореться за майбутнє своїх дітей.

Це символ життя та символ світла, яке випромінюють наші серця, — зазначили на сторінці Міс Укараїни Всесвіт.

— Для нас було важливо, щоб дизайн нашої сукні став меседжем на майданчика MISS UNIVERSE.

Тому для Вікторії ми створили вечірній образ у чорному кольорі, адже на цю мить ми продовжуємо боротися та кожного дня наша країна зазнає жахливих втрат.

Але також ми вирішили прикрасити чорну сукню нашим знаковим серцем, вишитими вручну кристалами жовтого та блакитного кольорів, а також безліччю білих кристалів по всій сукні, як символ вдячності мільярдам людей, які зараз підтримують Україну по всьому світу, — розповіли у FROLOV.

Вони додали, що шовковий шлейф-прапор — це символ квітучого майбутнього України, нашої незалежності та якнайшвидшої перемоги.

Костюм Воїн світла від Лесі Патоки

Одним із найефектніших костюмів на конкурсі був Воїн світла Вікторії Апанасенко. Костюм з механічними крилами завдовжки близько 5 м зачарував українців. Воїн світла символізує боротьбу українців з пітьмою та оберігає, наче войовничий Архангел Михаїл, що захищає Україну з мечем.

— Можна побачити, що в руках Вікторії зброя, її тіло в обладунках, водночас вона несе світло крізь темряву, що прийшла на наші землі з агресором. Монолітний комбінезон символізує броню та, наче друга шкіра, огортає Вікторію, — пояснили на сторінці Міс Всесвіт Україна.

Сукня Вікторії у цьому костюмі складається зі стилізації вишиванки з пишними рукавами, спідниці, на яку загалом пішло понад 10 м тканини, та створеної на сучасний лад крайки (паску).

Окремої уваги заслуговує головний убір. Він виглядає як німб, але прикрашений українськими колосками. Крила — обпалені в битві, обрамлені у синьо-золоті обладунки в кольорах українського прапора. Коли учасниця розкриває крила для вирішального бою, можна побачити, що вони прикрашені різноманітними дзеркальними орнаментами.

Костюм розробила українська дизайнерка Леся Патока. Його створювали в Україні протягом чотирьох місяців під звуки сирен, під час блекаутів, при свічках та в укритті.

— Воїн світла уособлює в собі кожного українця, які попри обстріли, відсутність електроенергії та тепла несуть у своїх серцях яскраве світло віри в нашу перемогу та воюють кожен на своєму фронті.

Це уособлення внутрішньої сили, сміливості, рішучості та волі, що тече в наших жилах, — коментує костюм Вікторія Апанасенко.

Крім цих образів, які запам’яталися на сцені, Вікторія Апанасенко одягала вбрання українських брендів на різні заходи. Цю білу сукню Вікторія одягла на зустріч з мером Нового Орлеану.

Ось ще один образ в українських кольорах на другий день конкурсу Міс Всесвіт.

Промова Вікторії Апанасенко на Міс Всесвіт

У своїй візитівці на конкурсі Вікторія теж акцентувала на війні в Україні. Вона розповіла, як українці 24 лютого прокинулася від звуків вибухів.

Відео розпочинається з красивих українських пейзажів, але згодом вони змінюються на руїни, які залишила російська армія. У відео можна побачити найзнаковіші фотографії нашого спротиву, які уособлюють людяність українців та жахи російського терору.

Щодня нас позбавляють всього, що ми любили: батьків, коханих, друзів. Руйнують все, що ми будували багато років, та забирають найцінніше — життя.

Дівчина розповіла про підступні воєнні злочини росіян, які скоюють проти мирного населення: мародерство, зґвалтування, вбивство беззахисних, катування.

— Україні з багатовіковою культурною спадщиною, мальовничими краєвидами, найсмачнішою кухнею, сильним громадянським суспільством та людьми з неосяжною глибокою душею неможливо повірити, що на ці землі прийшла війна та стала нашою реальністю у 21 сторіччі.

За ці місяці я зрозуміла одне: світ врятує не краса… Світ врятують люди! — каже Вікторія.

Вона наголосила, що ці люди — воїни світла, чия сила не зброя, а вчинки, допомога та любов до ближнього.

Вікторія розповіла, що її місія — боротися на інформаційно-культурному фронті, і вона продовжуватиме це робити.

Уже під час конкурсу у США представниця України сказала, що вирішила залишитися в Україні та допомагати людям, хоча багато людей казали їй мовчати про війну.

— Багато людей кажуть, що я маю закрити свій рот і не говорити. Я рада, що Бог дав мені можливість бути тут, адже цей конкурс краси дозволяє мені голосніше звучати.

Я хочу показати іншим людям, що ви можете бути сильними. Сміливі жінки не народжуються у комфортних зонах, вони народжуються у вогні, — заявила українка.

Раніше ми розповідали, хто переміг на конкурсі Міс Всесвіт 2022.

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