Шоу-біз

Від жовто-блакитного серця до Воїна світла: костюми та промова українки на Міс Всесвіт

Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Січня 2023, 13:00
Міс Всесвіт 2023: костюми та звернення українки Вікторія Апанасенко
Фото: Getty Images

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