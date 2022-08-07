Кардинальні зміни в умовах конкурсу Міс Всесвіт: дізнайся, хто тепер може брати участь

В Україні найвродливіші дівчата! Таке ми чуємо постійно та щороку маємо змогу доводити це на конкурсі краси Міс Всесвіт. Проте перед цим ми маємо обрати переможницю конкурсу Міс Україна Всесвіт.

Цей конкурс існує в Україні з 2006 року та є одним з двох найбільших конкурсів краси нашої країни. Раніше у національному конкурсі могли брати участь громадянки України віком від 18 до 28 років, незаміжні, не розлучені та без дітей. Але тепер організатори Міс Всесвіт все кардинально змінили.

Зміни в умовах конкурсу Міс Всесвіт

На сторінці українського конкурсу в Instagram з’явилося повідомлення, що з 2023 року в Міс Всесвіт зможуть брати участь одружені дівчата, вагітні жінки та матері.

Це рішення базується на опитуванні конкурсу Міс Всесвіт. Відгуки серед аудиторії та директорів національних конкурсів показали, що прихильники конкурсу вважають: особисті рішення жінки не повинні бути перешкодою на шляху до її кар’єрного успіху.

Також у конкурсі заявили, що середній вік одруження для жінок та першої вагітності у всьому світі починається з 21 року.

— Ми неймовірно щасливі цим новинам, адже тепер ми матимемо можливість вітати в нашій сім’ї Міс Україна Всесвіт ще більше цілеспрямованих жінок! — йдеться у повідомленні.

Обов’язки переможниці Міс Всесвіт після перемоги

Переможниці конкурсу Міс Всесвіт після своєї перемоги займаються благодійною діяльністю. Сам конкурс підтримує людей хворих на ВІЛ/СНІД. Тож останні десять років кожна переможниця подорожує світом й підвищує обізнаність людей щодо цієї хвороби.

Також вони підвищують обізнаність громадськості щодо збереження миру, охорони здоров’я та інших глобальних проблем.

А кожна переможниця національного конкурсу Міс Всесвіт повинна здійснювати благодійну діяльність протягом року у своїй країні.

Міс Всесвіт Україна 2022

У зв’язку з повномасштабною війною, вирішили не проводити конкурс в Україні цьогоріч. Корону віддали першій Віцеміс Всесвіт Україна 2021 Вікторії Апанасенко. Таке рішення ухвалили в оргкомітеті національного конкурсу разом з партнерами Міс Всесвіт.

Вікторії Апанасенко 28 років, вона з Чернігова. Її місто зруйнували російські військові, тож для дівчини це шанс на міжнародній арені говорити від імені усіх українських жінок.

Від початку повномасштабного вторгнення Вікторія займається волонтерством. Вона готує їжу для українських військових та людей похилого віку. Дівчина також розвозить харчові набори та медикаменти по Києву тим, хто цього потребує.

Міс Всесвіт — не єдиний щорічний конкурс, в якому бере участь Україна. Адже ми славимося ще й солов’їною мовою та прекрасним співом. Україна перемогла на Євробачені-2022, проте конкурс не проходитиме у нашій країні. Раніше ми розповідали, де пройде Євробачення-2023.

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