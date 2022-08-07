Кардинальные изменения в условиях конкурса Мисс Вселенная: узнай, кто может участвовать

В Украине самые красивые девушки! Такое мы слышим постоянно и каждый год имеем возможность доказывать это на конкурсе красоты Мисс Вселенная. Однако перед этим мы должны выбрать победительницу конкурса Мисс Украина Вселенная.
Этот конкурс существует в Украине с 2006 года и является одним из двух самых больших конкурсов красоты нашей страны. Ранее в национальном конкурсе могли участвовать гражданки Украины в возрасте от 18 до 28 лет, незамужние, не разведенные и без детей. Но сейчас для Мисс Вселенная все кардинально поменялось.
На странице конкурса в Instagram появилось сообщение, что с 2023 года в Мисс Вселенная смогут участвовать женатые девушки, беременные женщины и матери.
Это решение базируется на опросе конкурса Мисс Вселенная. Отзывы среди аудитории и директоров национальных конкурсов показали, что поклонники конкурса считают: личные решения женщины не должны препятствовать пути к ее карьерному успеху.
Также в конкурсе заявили, что средний возраст женитьбы для женщин и первой беременности во всем мире начинается с 21 года.
— Мы невероятно счастливы этим новостям, ведь теперь у нас будет возможность приветствовать в нашей семье Мисс Украина Вселенная еще больше целеустремленных женщин! — говорится в сообщении.
Победительницы конкурса Мисс Вселенная после своей победы занимаются благотворительной деятельностью. Сам конкурс поддерживает людей с ВИЧ/СПИД. Поэтому последние десять лет каждая победительница путешествует по миру и повышает осведомленность людей об этой болезни.
Также они повышают осведомленность общественности о сохранении мира, здравоохранении и других глобальных проблемах.
Каждая победительница национального конкурса Мисс Вселенная должна осуществлять благотворительную деятельность в течение года в своей стране.
Каждая победительница национального конкурса Мисс Вселенная должна осуществлять благотворительную деятельность в течение года в своей стране.
В связи с полномасштабной войной, решили не проводить конкурс в Украине в этом году. Корону отдали первой Вице-мис Вселенная Украина 2021 года Виктории Апанасенко. Такое решение приняли в оргкомитете национального конкурса вместе с партнерами Мисс Вселенная.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МІС УКРАЇНА ВСЕСВІТ (@missukraine_universe)
Публикация от МІС УКРАЇНА ВСЕСВІТ (@missukraine_universe)
Виктории Апанасенко 28 лет, она из Чернигова. Ее город разрушили российские военные, поэтому для девушки это шанс на международной арене говорить от лица всех украинских женщин.
С начала полномасштабного вторжения Виктория занимается волонтерством. Она готовит еду для украинских военных и пожилых людей. Девушка также развозит пищевые наборы и медикаменты по Киеву тем, кто в этом нуждается.
Мисс Вселенная — не единственный ежегодный конкурс, в котором принимает участие Украина. Ведь мы славимся еще и соловьиным языком и прекрасным пением. Так, Украина победила на Евровидении-2022, однако конкурс не будет проходить в нашей стране. Раньше мы рассказывали, где пройдет Евровидение-2023.
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