Розповіді

Через хейт до перемог: історія plus-size моделі Євгенії Ярошенко-Чумакової

Марія Малевська 22 Січня 2022, 15:00
Переможниця конкурсу плюс сайз
Фото: Instagram

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