Через хейт до перемог: історія plus-size моделі Євгенії Ярошенко-Чумакової

Якщо твої параметри менші за 100-80-100, корони plus-size моделі тобі не носити.
Євгенія Ярошенко-Чумакова — володарка Гран-прі конкурсу краси plus-size у категорії до 33 років та Міс Україна. Їй 28, вона власниця студії мейк-апу. Та ще кілька років тому була, як каже сама Женя, людиною-дієтою.
Але тепер вона отримала купу хейту в коментарях.
Я не була готова до такого хейту, наприклад: “Ти пропагуєш нездоровий спосіб життя, ти лінива”, і це я дуже гарно сказала зараз.
Я не була готова до такого хейту, наприклад: “Ти пропагуєш нездоровий спосіб життя, ти лінива”, і це я дуже гарно сказала зараз.
Дівчина розповідає: щоб прийняти себе, їй знадобився час. Позаду щоденні зважування, ніякого хліба, картоплі та шоколаду.
Тепер задля перемоги у конкурсі їй доводилося, навпаки, дбати, щоб не втратити вагу.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miss World Plus Size Ukraine (@miss_mrs.world_plussize)
Публикация от Miss World Plus Size Ukraine (@miss_mrs.world_plussize)
15 років у спорті, та кар’єра скінчилася раптово, через хворобу. Але Женя не покинула улюбленого заняття і тепер тренує баскетбольну аматорську команду. Дівчина каже, що це її хобі.
Якщо ти тренуєшся і показуєш результат, то тебе оцінюють насамперед як спортсмена.
Якщо ти тренуєшся і показуєш результат, то тебе оцінюють насамперед як спортсмена.
Тепер оцінювати візьмуться її вроду та харизму. Євгенія Ярошенко-Чумакова поїде на міжнародний конкурс до Бразилії та вийде на подіум із кримськотатарським прапором, хоча народилась і живе у Харкові.
Вирішила: саме так хоче представляти Україну.
Ще одна українка, яка вражає — Оксана Линів. Вона навчалася у Львівському музичному училищі, а нині диригує у Королівській опері Лондона.
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