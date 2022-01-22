Через хейт до перемог: історія plus-size моделі Євгенії Ярошенко-Чумакової

Якщо твої параметри менші за 100-80-100, корони plus-size моделі тобі не носити.

Євгенія Ярошенко-Чумакова — володарка Гран-прі конкурсу краси plus-size у категорії до 33 років та Міс Україна. Їй 28, вона власниця студії мейк-апу. Та ще кілька років тому була, як каже сама Женя, людиною-дієтою.

Але тепер вона отримала купу хейту в коментарях.

Я не була готова до такого хейту, наприклад: “Ти пропагуєш нездоровий спосіб життя, ти лінива”, і це я дуже гарно сказала зараз.

Дівчина розповідає: щоб прийняти себе, їй знадобився час. Позаду щоденні зважування, ніякого хліба, картоплі та шоколаду.

Тепер задля перемоги у конкурсі їй доводилося, навпаки, дбати, щоб не втратити вагу.

Спортивна кар’єра Євгенії

15 років у спорті, та кар’єра скінчилася раптово, через хворобу. Але Женя не покинула улюбленого заняття і тепер тренує баскетбольну аматорську команду. Дівчина каже, що це її хобі.

Якщо ти тренуєшся і показуєш результат, то тебе оцінюють насамперед як спортсмена.

Тепер оцінювати візьмуться її вроду та харизму. Євгенія Ярошенко-Чумакова поїде на міжнародний конкурс до Бразилії та вийде на подіум із кримськотатарським прапором, хоча народилась і живе у Харкові.

Вирішила: саме так хоче представляти Україну.

Ще одна українка, яка вражає — Оксана Линів. Вона навчалася у Львівському музичному училищі, а нині диригує у Королівській опері Лондона.

Читай історію Оксани Линів та надихайся на нові звершення.