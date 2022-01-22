Через хейт к победе: история рlus-size модели Евгении Ярошенко-Чумаковой

Если твои параметры меньше чем 100-80-100, короны рlus-size модели тебе не носить.

Евгения Ярошенко-Чумакова — обладательница Гран-при конкурса красоты рlus-size в категории до 33 лет и Мисс Украина.

Ей 28, она — владелица студии мейк-апа, но еще несколько лет назад была, как говорит сама Женя, человеком-диетой.

После победы в конкурсе она получила волну хейта в комментариях.

Я не была готова к такому хейту, например: “Ты пропагандируешь нездоровый образ жизни, ты ленивая”, и это я очень хорошо сказала сейчас.

Девушка рассказывает: чтобы принять себя, ей понадобилось время. Позади — ежедневные взвешивания, отказ от хлеба, картофеля и шоколада.

Теперь ради победы в конкурсе ей приходилось наоборот — заботиться, как бы не потерять вес. А в юности Женя была спортсменкой.

Спортивная карьера Евгении

15 лет в спорте, но карьера окончилась неожиданно, из-за болезни. Но Женя не покинула любимое занятие и сейчас тренирует баскетбольную любительскую команду. Девушка говорит, что это ее хобби.

Если ты тренируешься и показываешь результат, тебя оценивают прежде всего как спортсмена.

Теперь же оценивать возьмутся ее красоту. Евгения Ярошенко-Чумакова поедет на международный конкурс в Бразилию и выйдет на подиум с крымскотатарским флагом, хотя родилась и живет в Харькове.

Решила, что именно так хочет представлять Украину.

Еще одна украинка, которая впечатляет — Оксана Лынив. Она училась во Львовском музыкальном училище, а сейчас дирижирует в Королевской опере Лондона.

Читай историю Оксаны Лынив и вдохновляйся на новые свершения.