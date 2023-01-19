Схуднення — це ціла індустрія! Тіна Кароль відверто про те, як втратила вагу і прийняла себе

37-річна українська артистка Тіна Кароль вперше розповіла про свою колишню вагу та показала, скільки важить зараз.

Своїми результатами Тіна поділилася з підписниками у своєму Telegram-каналі.

Ранок почну з ваги та вперше кажу про неї відкрито. Я втратила вагу, бо обрала інший підхід до здоров‘я, — зазначає співачка.

Раніше Тіна Кароль важила 58,4 кг. Зараз же ця цифра зменшилась до 53,3 кг. Сама артистка зізнається: зрозуміла, що вся проблема в інсуліні.

Зараз також дивляться

Я на дієтах з 15 років. Усе свідоме життя худла як самостійно, так і за будь-які гроші. Поки не зрозуміла, що це обман. Це ціла індустрія схуднення, де не вигідно казати правду, — поділилась Тіна.

Співачка каже, що вся біда в інсуліні. Він не в здоровому стані, бо з дитинства наш раціон складається з вуглеводів та цукру. Як і в усіх звичайних школярів, це була картопелька, котлетка, хлібчик, компотик, цукерочка, булочка.

Наостанок Тіна Кароль написала, що будь-яка вага — ідеальна. Головне залишатися собою та бути здоровими.

А як пройшов конкурс краси Міс Всесвіт та хто представляв Україну цього року? Читай детальніше про вбрання Вікторії Апанасенко на конкурсі Міс Всесвіт та з якою промовою вона виступала.