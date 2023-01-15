Цвіт грузинської нації ніколи не зів’яне — що по собі залишив видатний артист та друг України Вахтанг Кікабідзе

15 січня з життя пішов видатний грузинський актор, співак, режисер та політичний діяч Вахтанг (Буба) Кікабідзе. Причину смерті 84-річного артиста поки що не розголошують.

Однак відомо, що останнім часом він хворів. Про це інформують портал Грузия Online та телеканал Mtavari.

Читай, чим запам’ятався Кікабідзе, яку творчу спадщину по собі залишив та як підтримував Україну.

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Творчий шлях Вахтанга Кікабідзе

Грузинський актор народився у 1938 році в Тбілісі у родині журналіста та співачки. Кікабідзе паралельно навчався у двох університетах — Тбіліському державному університеті та Інституті іноземних мов.

У 1959 році артист влаштувався на роботу у філармонію у Тбілісі, а восьма роками пізніше став солістом вокально-інструментального ансамблю Орера та дебютував як кіноактор.

У його творчому доробку були такі фільми:

Не журись! (1969) — за який він отримав нагороду за найкраще виконання чоловічої ролі на кінофестивалі Картахан-70.

Міміно (1978) — за цю стрічку Кікабідзе отримав державну премію.

Орера, повний вперед!

Мелодії Верійського кварталу та інші.

У 1980-х роках Кікабідзе почав свою режисерську діяльність. Так, у 1981 році вийшла комедія Будь здоровий, любий!, знята за сценарієм артиста. Вона здобула гран-прі на фестивалі гумору Габрово-83.

А у 1985 році світ побачив фільм Чоловіки та всі інші.

Кікабідзе та Україна

Кікабідзе був відомим своєю антирадянською позицією та якогось в інтерв’ю зізнався, що у 1991 році дуже зрадів розпаду СРСР.

Після того як у 2008 році Росія напала на Грузію, актор відмовився від російського ордена Дружби, скасував усі концерти у РФ і відтоді ніколи не виступав там.

З 2014 року Кікабідзе продемонстрував сильну підтримку народу України, критикуючи загарбницьку війну РФ. У 2015 році артист організував всеукраїнський тур, присвячений пам’яті Небесної сотні.

У серпні 2021 року грузин віддав прибуток з одного зі своїх концертів на допомогу 26-й артилерійській бригаді імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича Сухопутних військ ЗСУ.

За підтримку України президент Володимир Зеленський нагородив Кікабідзе орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня під час параду в День незалежності України 2021 року.

Дії росіян в Україні після 24 лютого грузинський актор називав геноцидом нашого народу.

З початку повномасштабної війни тисячі українців виїхали в Грузію. Читай, як Грузія піклується про українських біженців.

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Головне фото: Okras / Wikimedia Commons