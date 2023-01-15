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Цвет грузинской нации никогда не увянет — что оставил по себе выдающийся артист и друг Украины Вахтанг Кикабидзе

Елена Яковлева, редактор сайта 15 января 2023, 16:00
Помер Вахтанг Кікабідзе - грузинський актор, співак та політик

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