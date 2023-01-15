Цвет грузинской нации никогда не увянет — что оставил по себе выдающийся артист и друг Украины Вахтанг Кикабидзе

15 января из жизни ушел выдающийся грузинский актер, певец, режиссер и политический деятель Вахтанг (Буба) Кикабидзе. Причину смерти 84-летнего артиста пока не разглашают.

Однако известно, что в последнее время он болел. Об этом сообщает портал Грузия Online и телеканал Mtavari.

Читай, чем запомнился Кикабидзе, какое творческое наследие он оставил и как поддерживал Украину.

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Творческий путь Вахтанга Кикабидзе

Грузинский актер родился в 1938 году в Тбилиси в семье журналиста и певицы. Кикабидзе параллельно учился в двух университетах — Тбилисском государственном университете и Институте иностранных языков.

В 1959 году артист устроился на работу в филармонию в Тбилиси, а восемь лет спустя стал солистом вокально-инструментального ансамбля Орэра и дебютировал как киноактер.

В его творческом наследии были следующие фильмы:

Не горюй! (1969) — за который он получил награду за лучшее исполнение мужской роли на кинофестивале Картахан-70.

Мимино (1978) — за эту ленту Кикабидзе получил государственную премию.

Орэра, полный вперед!

Мелодии Верийского квартала и другие.

В 1980-х годах Кикабидзе начал свою режиссерскую деятельность. Так, в 1981 году вышла комедия Будь здоров, милый!, снятая по сценарию артиста. Она завоевала гран-при на фестивале юмора Габрово-83.

А в 1985 году свет увидел фильм Мужчины и все остальные.

Кикабидзе и Украина

Кикабидзе был известен своей антисоветской позицией и как-то в интервью признался, что в 1991 году очень обрадовался распаду СССР.

После того как в 2008 году Россия напала на Грузию, актер отказался от российского ордена Дружбы, отменил все концерты в РФ и с тех пор никогда не выступал там.

С 2014 года Кикабидзе продемонстрировал сильную поддержку народа Украины, критикуя захватническую войну РФ. В 2015 году артист организовал всеукраинский тур, посвященный памяти Небесной сотни.

В августе 2021 года грузин отдал прибыль с одного из своих концертов в помощь 26-й артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Сухопутных войск ВСУ.

За поддержку Украины президент Владимир Зеленский наградил Кикабидзе орденом князя Ярослава Мудрого V степени во время парада в День независимости Украины 2021 года.

Действия россиян в Украине после 24 февраля грузинский актер называл геноцидом нашего народа.

С начала полномасштабной войны тысячи украинцев переехали в Грузию. Читай, как Грузия заботится об украинских беженцах.

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Главное фото: Okras / Wikimedia Commons