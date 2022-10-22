Для здешних людей — это открытая рана: как Грузия заботится об украинских переселенцах

По состоянию на октябрь 26,5 тысячи украинцев нашли убежище от войны в Грузии. В общей сложности с 24 февраля через эту страну прошло более 160 тысяч наших граждан.

Кто-то сознательно выбрал Грузию для эвакуации, в частности из-за отсутствия языкового барьера. А кто-то просто не имел других вариантов, ведь бежал туда через территорию РФ после фильтрационных лагерей.

Репортер Суспільного Ярослав Прищепа пообщался с Валентиной Марджанишвили — украинкой, которая уже 40 лет проживает в Тбилиси и половину этого времени занимается общественной деятельностью.

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Она рассказала об отношении к украинским беженцам в Грузии.

Помощь в первые дни войны

24 февраля вечером жители Тбилиси собрались возле украинского посольства, а затем направились в центр под парламент Грузии.

Митинг в поддержку Украины привлек внимание многих людей и отозвался грузинам. Ведь они до сих пор помнят ужасы своей войны с Россией.

Грузия восприняла это не как чужое горе, а как свое, потому что для здешних людей — это вчера пережитое, открытая рана, — говорит Валентина.

Следующие несколько дней люди начали сносить в центр города целые ящики гуманитарной помощи: продуктов питания, одежды, белья, медикаментов. Кто-то принимал беженцев.

По словам женщины, помогали не только грузины, но и армяне, россияне и белорусы. А грузинские добровольцы оперативно собрались и поехали защищать Украину от соседей-захватчиков.

Расселение беженцев

Марджанишвили говорит, что сначала в Грузию ехали украинцы, которые имели родственные связи там или когда-то проживали в этой стране. Им, конечно, адаптироваться к жизни на новом месте было гораздо легче.

Но уже во второй половине весны в Грузию начали ехать украинцы, вынужденно бежавшие от боевых действий и российской оккупации. Дорога у некоторых людей занимала до десяти суток!

Уже после оглашения Путиным мобилизации в РФ в Грузию хлынули крымские татары.

В конце марта в Тбилиси местные власти начали расселять украинских переселенцев и туристов, не успевших вернуться домой, в хостелы и гостиницы.

Там им предоставляли бесплатные номера и трехразовое питание. Однако правительственная программа закончилась 31 июля. За это время ею успели воспользоваться более 5 000 украинцев.

С того времени вместо жилья беженцам начали выдавать ежемесячное пособие: 300 лари (около 4 000 грн) на семью или 45 лари (600 грн) на одного человека.

Кроме того, по словам Валентины, украинцев охотно берут на работу. Больше всего вакансий есть в бьюти-сфере, медицинском и ресторанно-гостиничном делах. Но речь идет не только о техническом персонале.

При знании иностранных языков могут взять и на более оплачиваемые должности.

Образование украинских детей

Грузинские власти обеспечили украинских детей возможностью продолжать обучение в школах. Еще в апреле появились первые украинские классы при местных учебных заведениях.

Там преподают украинские учителя-переселенцы. Кстати, им грузинское правительство дало средний платежный тариф.

Нам повезло, потому что в Грузии оказалась директор частной киевской школы Елена Кухаревская. Буквально через несколько часов после размещения поста о наборе было зарегистрировано 73 ребенка, — делится Валентина.

Всего в украинских классах учатся несколько сотен наших детей-беженцев.

Многие переселенцы настроены вернуться домой после окончания войны, хотя некоторые со временем уже видят перспективы остаться в Грузии на более длительный срок.

Несмотря на ежедневные обстрелы россиян по всей территории нашей страны, украинцы массово возвращаются домой. Смотри, в чем дело.

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