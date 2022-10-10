Просять про допомогу в людей, яких вбивають: Ніно Катамадзе про росіян, які тікають в Грузію

У воєнному резюме Росії чимало збройних вторгнень на території інших держав. Не стала винятком і Грузія, на яку росіяни пішли війною у 2008 році, та окупували 22% її територій.

Однак минуло чимало часу, поки кожен усвідомив для себе, що шукати добра у країні-агресорці не варто. Так сталось і з грузинською співачкою Ніно Катамадзе, яка ще до 2019 року виступала у РФ. Своїми думками вона поділилась у Гончарова Подкаст.

Тепер коли агресор відкрив своє справжнє обличчя усьому світу, співачка активно критикує Росію за розв’язану нею війну проти України, а також самих росіян, які замість протестів обрали шлях втікачів.

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Крім того, Ніно Катамадзе дивується абсурдності вибору країни, куди ухилянти намагаються виїхати. Оскільки чимало росіян, які тікають від мобілізації, хочуть потрапити саме в Грузію, певні території якої вони окупували 14 років тому.

Саме через росіян жителі Абхазії вмирали від голоду, намагаючись врятуватись від окупації. А тепер, на думку ухилянтів, ці люди мають їм допомогти уникнути мобілізації та смерті на українській землі, куди вони теж принесли війну.

Це якийсь сюрреалізм і фільм, який, якби була можливість, я не подивилася б. Це ніби відповідь бумеранга…Просять про допомогу в людей, яких вбивають.

Читати на тему Я Росію називала ворогом і завжди це розуміла — Ніно Катамадзе про підтримку України та початок повномасштабної війни Грузинська співачка Ніно Катамадзе розповіла про підтримку України та ставлення до росіян.

Також Ніно Катамадзе зазначила, що найбільше обурюється тому, що росіяни, які знаходяться зараз на кордоні з Грузією, не намагаються виступити проти війни в Україні, а натомість лише скиглять, як їм погано.

Критикує співачка й владу Грузії, яка, за її словами, нічого не робить та говорить, що справи йдуть добре.

Підтримують українців у боротьбі за свободу й інші відомі люди. Читай, які світові зірки об’єдналися та допомагають Україні.

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