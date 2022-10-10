Просят о помощи у людей, которых убивают: Нино Катамадзе о бегущих в Грузию россиянах

В военном резюме России немало вооруженных вторжений на территории других государств. Не стала исключением и Грузия, на которую россияне пошли войной в 2008 году и оккупировали 22% ее территорий.

Однако прошло немало времени, пока каждый осознал для себя, что искать добра в стране-агрессорке не стоит. Так случилось и с грузинской певицей Нино Катамадзе, которая еще до 2019 года выступала в РФ. Своими мыслями она поделилась в Гончарова Подкаст.

Теперь, когда агрессор открыл свое настоящее лицо всему миру, певица активно критикует Россию за развязанную ею войну против Украины, а также самих россиян, которые вместо протестов выбрали путь трусов и беглецов.

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Кроме того, Нино Катамадзе удивляется абсурдности выбора страны, куда уклоняющиеся пытаются уехать. Поскольку многие бегущие от мобилизации россиян хотят попасть именно в Грузию, определенные территории которой они оккупировали 14 лет назад.

Именно из-за россиян жители Абхазии умирали от голода, пытаясь спастись от оккупации. А теперь, по мнению уклоняющихся от мобилизации, эти люди должны помочь им избежать мобилизации и смерти на украинской земле, куда они тоже принесли войну.

Это какой-то сюрреализм и фильм, который, если бы была возможность, я бы не посмотрела. Это как ответ бумеранга…Просят о помощи у людей, которых убивают.

Читать по теме Я Россию называла врагом и всегда понимала это — Нино Катамадзе о поддержке Украины и начале полномасштабной войны Грузинская певица Нино Катамадзе рассказала о поддержке Украины и отношении к россиянам.

Также Нино Катамадзе отметила, что больше всего возмущается потому, что россияне, находящиеся сейчас на границе с Грузией, не пытаются выступить против войны в Украине, а только ноют, как им плохо.

Критикует певица и власти Грузии, которые, по ее словам, ничего не делают и говорят, что дела идут хорошо.

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