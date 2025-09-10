Сколько лет сыну Тины Кароль и чем он сейчас занимается

Трудно найти на украинском шоу-биз небосводе более яркую звезду, чем Тина Кароль. Талантливая, харизматичная, с мощным вокалом, она завоевывает сердца глубиной чувств и эмоциональной искренностью.

В этих эмоциях звучит её личный опыт: Тина пережила огромную боль — онкология рано забрала её любимого мужа. И одновременно ей пришлось расстаться с семилетним сыном Вениамином.

Сколько лет сейчас сыну Тины Кароль, как складывается его жизнь за границей и свежие фото из Инстаграма певицы, которые тронули фанатов, — читайте в нашем материале.

Сколько лет сыну Тины Кароль

Тина Кароль сама воспитывает своего сына Вениамина, которому сейчас уже 16 лет. Мальчик появился на свет в 2008 году, когда певица была в браке со своим продюсером Евгением Огиром.

К сожалению, семейное счастье длилось недолго: в 2013 году Евгений ушёл из жизни из-за онкологического заболевания, оставив Тину с маленьким сыном. Потеря была невосполнимой, но Тина взяла на себя ответственность воспитывать Вениамина так, как того хотел его отец.

Евгений Огир мечтал, чтобы Вениамин учился не в Украине, а за границей, в Лондоне. И хотя Тине было чрезвычайно трудно отпустить семилетнего сына в другую страну и другую семью, она решилась на этот шаг, потому что была уверена, что так правильно.

Мальчик уже девятый год учится в престижной частной школе Repton Preparatory School, где обучение обходится почти в миллион гривен в год.

Чтобы сын не забывал родной язык и традиции, Тина Кароль поселила его не в общежитии, а в украинской семье, которая живет в Лондоне.

Кем мечтает стать 16-летний Вениамин Огир, сын Тины Кароль

Тина уверяет, что не хотела бы, чтобы её сын вырос мажором, и поощряет его много учиться и работать над собой. По её словам, Вениамин оказался чрезвычайно способным и трудолюбивым. Он отлично владеет английским, французским и испанским, а украинский знает почти идеально, хотя говорит с лёгким акцентом.

Помимо учёбы, он занимается музыкой — играет на барабанах и фортепиано, танцует, а также посещает занятия по дзюдо и фехтованию. Его таланты охватывают как точные науки, так и творческие дисциплины.

Певица воспитывает сына так, чтобы он чувствовал себя ответственным за семью, ведь в семье он главный мужчина. Она гордится тем, что вкладывает всё возможное в его будущее — в образование и развитие, и видит, как её усилия дают плоды.

Сейчас Вениамин Огир выбрал для себя специализацию в области политологии, экономики и бизнеса. Он тихий, скромный, умный и сосредоточенный на учёбе — именно таким его хочет видеть звёздная мама.

