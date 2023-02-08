Успешные актрисы, певицы и бизнес-вумен: звезды, которые рано стали мамами

Для многих женщин быть матерью — это большое счастье. Однако материнство приносит много вызовов, особенно в молодом возрасте, когда ты пытаешься построить карьеру и не потерять свою популярность, работу или бизнес.

Мировые и украинские женщины — пример того, как можно совмещать эти две сферы и быть успешными. Мы расскажем о звездах, которые стали мамами в молодом возрасте.

Мировые звезды, которые рано стали мамами

Вупи Голдберг

Актриса Вупи Голдберг, известная по фильмам Действуй, сестричка, Привидение, Поймай меня, Санта Клаус, стала мамой в 18 лет. Перед этим у нее был сложный год. В 17 лет покинула школу и попала в наркотическую зависимость. Но преодолеть это Вупи помог первый муж. Именно от него она родила свою первую и единственную дочь Алекс.

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Тем не менее материнство не помешало ей развивать свою актерскую карьеру. Она получила не одну престижную награду, среди которых Оскар, Грэмми, Эмми и Тони.

Кроме этого, Вупи Голдбер в молодом возрасте стала бабушкой — в 34 года, а прабабушкой — в 58 лет.

Кайли Дженнер

Самая младшая сестра из семьи Кардашьян стала не только первой молодой девушкой с миллиардным состоянием, но и мамой, уже даже дважды.

Молодая бизнес-вумен забеременела в 19 лет. Девушка и ее семья усердно скрывали эту новость, ведь Кайли не хотела это разглашать. В 20 лет она родила своего первого ребенка — дочь Сторми — от американского рэпера Тревиса Скотта.

Материнство не помешало Кайли вести бизнес. Более того! Она создала линейку декоративной косметики, посвященную Сторми, и линейку детского ухода. Продукты из обеих линеек имели значительный успех.

А в феврале 2022 года у Кайли и Тревиса родился сын.

Родители долго не могли определиться с именем для сына. Сначала его назвали Вульфом, но потом пара передумала. Впоследствии Кайли рассказала, что назвали сына Эр. Недавно малышу исполнился годик. Даже двое детей не мешают Кайли успешно вести свой бизнес.

София Вергара

Актриса София Вергара, известная по Американской семейке и Красавице в бегах, родила сына Маноло в 19 лет. Отцом мальчика стал школьный любимый. К сожалению, через год пара развелась. Это сильно усложнило карьеру начинающей актрисы. Сложно было быть матерью-одиночкой в молодом возрасте.

Несмотря на все трудности, София смогла реализоваться как мама и как кинозвезда. Сейчас сын Софии появляется с матерью на красных дорожках и поддерживает ее. Они даже вместе проводят время на съемках.

Риз Уизерспун

Актриса Риз Уизерспун вышла замуж за своего мужа Райана Филиппа всего за три месяца до того, как появилась на свет их первая дочь Ава. Риз было 23 года, ее актерская карьера только набирала обороты. Несмотря на все опасения, материнство не помешало строить успешную карьеру.

В своем арсенале у нее есть награды Оскар, Золотой глобус, BAFTA Awards, Эмми и другие. Снялась в десятках фильмов и имеет миллионы фанатов.

Бритни Спирс

Звезда 2000-х, певица Бритни Спирс впервые родила в 23 года, а через два года у нее появился уже второй сын.

С отцом мальчиков — танцором Кевином Федерлайном — Бритни поженилась после трех месяцев знакомства. Но пара развелась, когда старшему мальчику было чуть больше года, а младшему вообще несколько месяцев. После этого у Бритни начались сложные времена, она оказалась в реабилитационном центре, а бывший супруг запретил видеть детей.

Сейчас Бритни обрела новую любовь, возвращает свою карьеру и отношения с сыновьями.

Тина Кунаки

Супермодель Тина Кунаки стала мамой в 22 года. Отцом дочери стал актер Венсан Кассель. Девочка Амазони родилась у пары в 2019 году. Однако Тина не показывала дочь два года и вообще редко говорит о материнстве публично.

Украинские звезды, которые рано стали мамами

Катя Осадчая

Телеведущая Катя Осадчая родила первого сына Илью в 19 лет. Отцом мальчика стал депутат Олег Полищук. Впоследствии Катя Осадчая развелась с мужем, но сильно гордится своим сыном. Он уже студент университета.

Материнство не помешало Кате строить карьеру на телевидении и стать одной из самых успешных телеведущих Украины. Сейчас она замужем за коллегой — ведущим Юрием Горбуновым. Пара воспитывает двух сыновей — Ивана и Даниила.

Надежда Мейхер

Певица Надежда Мейхер впервые стала мамой в 20 лет. Отцом ее первенца Игоря стал бизнесмен Александр Лищенко. Впоследствии отношения пары закончились, но со временем Надежда обрела новую любовь. Она стала многодетной мамой и родила еще двух дочерей — Анну и Марию — от бизнесмена Михаила Уржумцева.

Надежда Мейхер продолжала свою карьеру певицы, тоже была телеведущей и даже пробовала себя в актерской сфере.

Тоня Матвиенко

Украинская певица родила первого ребенка в 16 лет. Она долго не решалась рассказать об этом звездной маме Нине Матвиенко. Однако Нина поддержала свою дочь и разрешила выйти замуж за парня, с которым она встречалась.

Тоня пробыла в браке десять лет, но пара развелась. Певица вышла замуж за коллегу Арсена Мирзояна, у супругов есть общая дочь.

Ксения Мишина

Украинская актриса и первая Холостячка Ксения Мишина родила сына Платона в 22 года.

Она рассказывала, что испытывала много трудностей раннего материнства. Ей было сложно воспитывать сына, в том числе из-за сбитого режима. Ведь дети просыпаются среди ночи и много капризничают.

Несмотря на сложности, Ксения справилась с проблемами и стала популярной актрисой.

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Фото: misha.k.ua, kyliejenner, reesewitherspoon / Instagram