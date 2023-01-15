Помним и благодарим: десять мировых звезд, посетивших Украину во время войны

С тех пор как Украина выдержала нападение РФ и не сложила оружие, несмотря на огромное давление врага, наша страна стала манить к себе много мировых политиков и звезд Голливуда.

Такая поддержка мирового сообщества неоценима для украинского народа. Попробуем вспомнить десять самых известных звезд, посетивших Украину во время войны.

Джессика Честейн

Несмотря на активные боевые действия и ракетные обстрелы, голливудская актриса Джессика Честейн приехала в Киев в начале августа 2022 года.

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Она посетила детскую больницу Охматдит в столице. Также во время своего визита актриса встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Впоследствии мировая звезда также поехала в Ирпень, чтобы своими глазами увидеть, что сделали россияне в украинских мирных городах. Подробнее о ее приезде мы писали в нашем другом материале, поэтому оттуда можешь узнать все подробности.

Скотт Келли

Всемирно известный астронавт NASA Скотт Келли собрал полмиллиона долларов для Украины. 27 ноября в шесть утра он сошел с поезда на киевском вокзале и уже через несколько часов был в Охматдите. Там навестил детей, пострадавших от войны.

А еще он побывал в Ирпене.

Я действительно верю в поддержку Украины против российской агрессии. Это важно не только для украинцев, но и людей во всем мире. Мы все коллективно отражаем удар России.

Бен Стиллер

Опасные места, наполненные украинской историей, заманили в Ирпень и Макаров и известного американского актера и стендап комика Бена Стиллера. В Украину он приехал в конце июня.

В своем Telegram президент Украины Владимир Зеленский тогда написал: украинцы чувствуют поддержку всего мира, многих известных людей. И визит Бена Стиллера в очередной раз это подтверждает.

Ваша поездка в Ирпень и Макаров, встречи с нашими людьми о многом говорят. Ценим, что в это непростое для нашей страны время вы рядом.

Сам актер приехал как посол доброй воли ООН, а в своих социальных сетях выразил солидарность с теми людьми, которые в результате российской угрозы вынужденно покинули собственные дома.

At the Medyka border in Poland I met families who fled the war in Ukraine, leaving loved ones behind, with no idea when they will be able to return home.

I’m so impressed w/@refugees representatives & how committed they are to supporting people on their journeys.#WithRefugees pic.twitter.com/buxUIIqilU — Ben Stiller (@BenStiller) June 19, 2022

Анджелина Джоли

Самый неожиданный и известный приезд в Украину мировой звезды совершила Анджелина Джоли. Актриса, режиссер и посол доброй воли ЮНИСЕФ прибыла во Львов в конце апреля 2022 года.

Известно, что в Украину Анджелина Джоли приехала по личной инициативе, и ООН не имеет никакого отношения к этому визиту, — об этом заявлял официальный представитель ООН Метт Солтмарш.

Во время этой поездки актриса посетила в больнице детей, пострадавших в результате обстрела вокзала в Краматорске.

Ужасно видеть детей, которые платят за это потерянными жизнью и повреждением здоровья, — заявляла Анджелина.

Актриса поддерживает Украину от 24 февраля и систематически публикует в своих социальных сетях сообщения, привлекающие внимание мирового сообщества к войне в Украине.

Шон Пенн

Также Львов принял и знаменитого американского актера и режиссера Шона Пенна — он приезжал в начале войны.

Шон Пенн является основателем благотворительной организации, поэтому его приезд имел за цель помочь украинским беженцам. Актер давно поддерживал Украину, а 24 февраля он как раз находился в Киеве: он готовился к съемке документального фильма о российской агрессии.

Пенн также призвал кинокиноакадемию дать слово Зеленскому во время вручения Оскара в 2022 году.

Дэвид Леттерман

Популярный американский ведущий Дэвид Леттерман приехал в Украину довольно недавно. Целью было взять у украинского президента интервью, которое уже вышло на Netflix как эпизод шоу Мой новый гость.

А еще он увиделся с украинским стендап-комиком Антоном Тимошенко.

Жан-Клод Ван Дамм

Американский актер Жан-Клод Ван Дамм посетил Украину в декабре.

Ван Дамм встретился с украинскими защитниками и, позируя с ними, актер дважды прокричал Слава Украине.

Элли Голдинг

Летом этого года известная британская исполнительница Элли Голдинг приехала в Киев, чтобы принять участие в инициированном Еленой Зеленской саммите первых леди и джентльменов.

Она также встретилась с Владимиром Зеленским и спела Ой у лузі червона калина с Дмитрием Шуровым.

Энни Лейбовиц

Одна из самых известных фотограф Энни Лейбовиц прибыла в столицу Украины летом. Тогда ее заметили в заведении общественного питания.

Впоследствии стало известно, что американская фотограф сделала лицом американского Vogue первую леди Украины Елену Зеленскую.

Когда фото облетели весь мир, сеть разразилась комментариями о “неженской” позе Зеленской на обложке. А еще через чуть-чуть — фото других женщин, которые поддержали первую леди.

Лиев Шрайбер

Американский актер, режиссер и сценарист Лиев Шрайбер не только поддерживает украинцев с первых дней полномасштабного вторжения, но решился приехать на землю своих предков, чтобы помогать в темные времена увидеть свет.

Мужчина не только посетил военную страну, но и организовывает собрание в поддержку нашей армии и гражданских жителей.

О сборе на генераторы от Лиева Шрайбера мы рассказывали в нашем другом материале.

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