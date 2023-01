Помним и благодарим: десять мировых звезд, посетивших Украину во время войны

С тех пор как Украина выдержала нападение РФ и не сложила оружие, несмотря на огромное давление врага, наша страна стала манить к себе много мировых политиков и звезд Голливуда.

Такая поддержка мирового сообщества неоценима для украинского народа. Попробуем вспомнить десять самых известных звезд, посетивших Украину во время войны.

Несмотря на активные боевые действия и ракетные обстрелы, голливудская актриса Джессика Честейн приехала в Киев в начале августа 2022 года.

Она посетила детскую больницу Охматдит в столице. Также во время своего визита актриса встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Впоследствии мировая звезда также поехала в Ирпень, чтобы своими глазами увидеть, что сделали россияне в украинских мирных городах. Подробнее о ее приезде мы писали в нашем другом материале, поэтому оттуда можешь узнать все подробности.

Всемирно известный астронавт NASA Скотт Келли собрал полмиллиона долларов для Украины. 27 ноября в шесть утра он сошел с поезда на киевском вокзале и уже через несколько часов был в Охматдите. Там навестил детей, пострадавших от войны.

А еще он побывал в Ирпене.

Опасные места, наполненные украинской историей, заманили в Ирпень и Макаров и известного американского актера и стендап комика Бена Стиллера. В Украину он приехал в конце июня.

В своем Telegram президент Украины Владимир Зеленский тогда написал: украинцы чувствуют поддержку всего мира, многих известных людей. И визит Бена Стиллера в очередной раз это подтверждает.

Сам актер приехал как посол доброй воли ООН, а в своих социальных сетях выразил солидарность с теми людьми, которые в результате российской угрозы вынужденно покинули собственные дома.

At the Medyka border in Poland I met families who fled the war in Ukraine, leaving loved ones behind, with no idea when they will be able to return home.

I’m so impressed w/@refugees representatives & how committed they are to supporting people on their journeys.#WithRefugees pic.twitter.com/buxUIIqilU