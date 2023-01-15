Помним и благодарим: десять мировых звезд, посетивших Украину во время войны

С тех пор как Украина выдержала нападение РФ и не сложила оружие, несмотря на огромное давление врага, наша страна стала манить к себе много мировых политиков и звезд Голливуда.
Такая поддержка мирового сообщества неоценима для украинского народа. Попробуем вспомнить десять самых известных звезд, посетивших Украину во время войны.
Несмотря на активные боевые действия и ракетные обстрелы, голливудская актриса Джессика Честейн приехала в Киев в начале августа 2022 года.
Она посетила детскую больницу Охматдит в столице. Также во время своего визита актриса встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком.
Впоследствии мировая звезда также поехала в Ирпень, чтобы своими глазами увидеть, что сделали россияне в украинских мирных городах. Подробнее о ее приезде мы писали в нашем другом материале, поэтому оттуда можешь узнать все подробности.
Всемирно известный астронавт NASA Скотт Келли собрал полмиллиона долларов для Украины. 27 ноября в шесть утра он сошел с поезда на киевском вокзале и уже через несколько часов был в Охматдите. Там навестил детей, пострадавших от войны.
А еще он побывал в Ирпене.
Я действительно верю в поддержку Украины против российской агрессии. Это важно не только для украинцев, но и людей во всем мире. Мы все коллективно отражаем удар России.
Я действительно верю в поддержку Украины против российской агрессии. Это важно не только для украинцев, но и людей во всем мире. Мы все коллективно отражаем удар России.
Опасные места, наполненные украинской историей, заманили в Ирпень и Макаров и известного американского актера и стендап комика Бена Стиллера. В Украину он приехал в конце июня.
В своем Telegram президент Украины Владимир Зеленский тогда написал: украинцы чувствуют поддержку всего мира, многих известных людей. И визит Бена Стиллера в очередной раз это подтверждает.
Ваша поездка в Ирпень и Макаров, встречи с нашими людьми о многом говорят. Ценим, что в это непростое для нашей страны время вы рядом.
Ваша поездка в Ирпень и Макаров, встречи с нашими людьми о многом говорят. Ценим, что в это непростое для нашей страны время вы рядом.
Сам актер приехал как посол доброй воли ООН, а в своих социальных сетях выразил солидарность с теми людьми, которые в результате российской угрозы вынужденно покинули собственные дома.
At the Medyka border in Poland I met families who fled the war in Ukraine, leaving loved ones behind, with no idea when they will be able to return home.I’m so impressed w/@refugees representatives & how committed they are to supporting people on their journeys.#WithRefugees pic.twitter.com/buxUIIqilU— Ben Stiller (@BenStiller) June 19, 2022
At the Medyka border in Poland I met families who fled the war in Ukraine, leaving loved ones behind, with no idea when they will be able to return home.I’m so impressed w/@refugees representatives & how committed they are to supporting people on their journeys.#WithRefugees pic.twitter.com/buxUIIqilU
Самый неожиданный и известный приезд в Украину мировой звезды совершила Анджелина Джоли. Актриса, режиссер и посол доброй воли ЮНИСЕФ прибыла во Львов в конце апреля 2022 года.
Известно, что в Украину Анджелина Джоли приехала по личной инициативе, и ООН не имеет никакого отношения к этому визиту, — об этом заявлял официальный представитель ООН Метт Солтмарш.
Во время этой поездки актриса посетила в больнице детей, пострадавших в результате обстрела вокзала в Краматорске.
Ужасно видеть детей, которые платят за это потерянными жизнью и повреждением здоровья, — заявляла Анджелина.
Ужасно видеть детей, которые платят за это потерянными жизнью и повреждением здоровья, — заявляла Анджелина.
Актриса поддерживает Украину от 24 февраля и систематически публикует в своих социальных сетях сообщения, привлекающие внимание мирового сообщества к войне в Украине.
Также Львов принял и знаменитого американского актера и режиссера Шона Пенна — он приезжал в начале войны.
Шон Пенн является основателем благотворительной организации, поэтому его приезд имел за цель помочь украинским беженцам. Актер давно поддерживал Украину, а 24 февраля он как раз находился в Киеве: он готовился к съемке документального фильма о российской агрессии.
Пенн также призвал кинокиноакадемию дать слово Зеленскому во время вручения Оскара в 2022 году.
Популярный американский ведущий Дэвид Леттерман приехал в Украину довольно недавно. Целью было взять у украинского президента интервью, которое уже вышло на Netflix как эпизод шоу Мой новый гость.
А еще он увиделся с украинским стендап-комиком Антоном Тимошенко.
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Допис, поширений Антон Тимошенко (@anton_tymoshenko)
Американский актер Жан-Клод Ван Дамм посетил Украину в декабре.
Ван Дамм встретился с украинскими защитниками и, позируя с ними, актер дважды прокричал Слава Украине.
Летом этого года известная британская исполнительница Элли Голдинг приехала в Киев, чтобы принять участие в инициированном Еленой Зеленской саммите первых леди и джентльменов.
Она также встретилась с Владимиром Зеленским и спела Ой у лузі червона калина с Дмитрием Шуровым.
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Одна из самых известных фотограф Энни Лейбовиц прибыла в столицу Украины летом. Тогда ее заметили в заведении общественного питания.
Впоследствии стало известно, что американская фотограф сделала лицом американского Vogue первую леди Украины Елену Зеленскую.
Когда фото облетели весь мир, сеть разразилась комментариями о “неженской” позе Зеленской на обложке. А еще через чуть-чуть — фото других женщин, которые поддержали первую леди.
Американский актер, режиссер и сценарист Лиев Шрайбер не только поддерживает украинцев с первых дней полномасштабного вторжения, но решился приехать на землю своих предков, чтобы помогать в темные времена увидеть свет.
Мужчина не только посетил военную страну, но и организовывает собрание в поддержку нашей армии и гражданских жителей.
О сборе на генераторы от Лиева Шрайбера мы рассказывали в нашем другом материале.
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