(А)политический Оскар: Шон Пенн призвал киноакадемию дать слово Зеленскому во время сегодняшней церемонии

Искусство вне политики? Голливудский актер и режиссер Шон Пенн так не считает.

Он заявил, что организаторы кинопремии Оскар должны предоставить слово президенту Украины Владимиру Зеленскому во время 94-й ежегодной церемонии ночью 27 марта.

Иначе Пенн пригрозил “расплавить” свою статуэтку Оскар, полученную в 2008 году за роль в фильме Молоко.

Если киноакадемия выбирает не приглашать Зеленского, если ведущие выбирают не поддерживать лидера Украины, которую сейчас обстреливают, на которую сбрасывают бомбы, то каждое из этих решений будет самым отвратительным моментом в истории Голливуда.

Актер подчеркнул, что лучшее, что может сделать Оскар — дать Зеленскому возможность выступить во время церемонии.

К тому же президент Украины и сам имел долгую и успешную карьеру в кинопроизводстве и разбирается в этом.

Неделю тому назад соведущая кинопремии Эми Шумер в интервью программе The Drew Barrymore Show рассказала, что предлагала организаторам Оскара, чтобы президент Украины выступил во время церемонии.

Ежегодно награждения смотрят миллионы людей по всему миру, поэтому это хорошая площадка для того, чтобы поговорить о срочных проблемах. Однако непонятно, как на это предложение отреагировала Американская киноакадемия.

Ну что ж, сегодня ночью поклонники кино во всем мире будут сидеть у экранов телевизора и ждать решающего момента. 27 марта, в 3:00 по киевскому времени, состоится церемония вручения премии Оскар.

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