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(А)политический Оскар: Шон Пенн призвал киноакадемию дать слово Зеленскому во время сегодняшней церемонии

Елена Яковлева, редактор сайта 27 марта 2022, 19:35

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Звернення Зеленського під час концерту у Варшаві 27.03.22
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Покажем, что свобода не погибает! Обращение Зеленского во время концерта Save Ukraine — Stop War в Варшаве
Брифінг Олексія Арестовича 27.03.2022 - Україна пішла в контрнаступ
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