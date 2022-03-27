(А)політичний Оскар: Шон Пенн закликав кіноакадемію дати слово Зеленському під час сьогоднішньої церемонії

Мистецтво поза політикою? Голлівудський актор і режисер Шон Пенн так не вважає.

Він заявив, що організатори кінопремії Оскар мають надати слово президенту України Володимиру Зеленському під час 94-ї щорічної церемонії вночі 27 березня.

Інакше Пенн пригрозив “розплавити” свою статуетку Оскар, яку він отримав у 2008 році за роль у фільмі Молоко.

Якщо кіноакадемія обирає не запрошувати Зеленського, якщо ведучі обирають не підтримувати лідера України, яку зараз обстрілюють, на яку скидають бомби, то кожне з цих рішень буде найбільш огидним моментом в історії Голлівуду.

Актор підкреслив, що найкраще, що може зробити Оскар — дати Зеленському можливість віртуально виступити під час церемонії.

До того ж президент України й сам мав довгу й успішну кар’єру в кіновиробництві й розуміється на цьому.

Тиждень тому співведуча кінопремії Емі Шумер в інтерв’ю програмі The Drew Barrymore Show розповіла, що пропонувала організаторам Оскару, щоб президент України виступив під час церемонії.

Щорічно нагородження дивляться мільйони людей по всьому світу, тому це гарний майданчик для того, щоб поговорити про нагальні проблеми. Проте незрозуміло, як на цю пропозицію відреагувала Американська кіноакадемія.

Ну що ж, сьогодні вночі шанувальники кіно у всьому світі сидітимуть біля екранів телевізора та чекатимуть вирішальної миті. 27 березня, о 3:00 за київським часом, відбудеться церемонія вручення премії Оскар.

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