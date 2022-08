Оскароносная Джессика Честейн приехала в Киев: что делает голливудская актриса в столице

Украину продолжают поддерживать всемирно известные люди. Они распространяют новости о войне в Украине, помогают беженцам и собирают средства на нужды нашего государства.

Некоторые даже не боятся посетить Украину, несмотря на активные боевые действия и ракетные обстрелы. Так, голливудская актриса Джессика Честейн приехала в Киев.

Она посетила детскую больницу Охматдет в столице. Также во время визита актриса планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Джессика Честейн также посетит Ирпень, чтобы увидеть разрушения, вызванные российскими военными.

Актриса ранее на своей странице в Instagram опубликовала фото беременных украинских женщин, рожавших в бомбоубежищах. Таким образом, она хотела привлечь мир к войне в Украине.

Участие Джессики Честейн в благотворительных организациях

Джессика Честейн была членом совета благотворительной организации Time’s Up, оказывавшей помощь жертвам домогательств и сексуального насилия. Однако организация была вынуждена в 2021 году распустить свой консультационный совет из-за скандала с губернатором штата Нью-Йорк в 2011–2021 годах Эндрю Куомо.

Также актриса поддерживала право на доступные цены на услуги здравоохранения для женщин. В ответ на запрет абортов в некоторых штатах США она присоединилась к нескольким знаменитостям, отказавшимся работать в этих регионах.

Честейн поддерживает благотворительные организации, занимающиеся вопросами психического здоровья, а также участвует в некоммерческой ассоциации To Write Love on Her Arms. Организация помогает старшеклассникам преодолевать проблемы незащищенности своей сексуальной идентичности.

Джессика Честейн — фильмы

Джессика Честейн относительно поздно начала свою актерскую карьеру. В 27 лет она впервые появлялась на телевидении в эпизодических ролях. А уже через три года получила первую главную роль в фильме Жолин.

Она доказала, что настоящий трудоголик, достигающий цели. За следующие десять лет она снялась в около 20 фильмах, среди которых Марсианин, Игра Молли, Люди Икс: темный феникс, Оно: часть Вторая, Интерстеллар, Опасная игра Слоун, Игра Молли, Цель номер один, Женщина смотрителя зоопарка и другие. Джессика продолжает сниматься и радует фанатов разноплановыми ролями.

Актриса трижды была номинирована на Оскар: в 2011, 2013, 2022 годах. И в этом году получила золотую статуэтку за лучшую женскую роль в фильме Глаза Тамми Фэй. Также у Честейн среди наград есть Золотой глобус и две победы в Премии Гильдии киноактеров США.

Актер Бен Стиллер также посетил Украину. Сначала актер был во Львове, а затем посетил столицу, где встретился с президентом Украины.

