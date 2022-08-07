Шоу-біз

Оскароносна Джессіка Честейн приїхала до Києва: що робить голлівудська акторка в столиці

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Серпня 2022, 16:17
Джесіка Честейн в Україні: що відомо про приїзд акторки в Київ
Фото: Getty Images

Більше новин
Ячмінь на оці - що це, симптоми, лікування, профілактика
Як позбутись ячменя на оці: профілактика та лікування гнійного запалення
Сортування сміття
Ще не почали сортувати сміття? Ми розкажемо, чому це нескладно
Оскароносна Джессіка Честейн приїхала до Києва: що робить голлівудська акторка в столиці
Довкола все чуже й мене ніхто не розуміє — як подолати почуття неприйняття за кордоном
Сексуальна освіта
Секс-освіта по-українськи — про табу і забобони навколо “пікантних” тем
Дивитись більше

Матеріали по темі

Ячмінь на оці - що це, симптоми, лікування, профілактика
Як позбутись ячменя на оці: профілактика та лікування гнійного запалення
Оскароносна Джессіка Честейн приїхала до Києва: що робить голлівудська акторка в столиці
Довкола все чуже й мене ніхто не розуміє — як подолати почуття неприйняття за кордоном
Не повернувся з-за кордону до війни
Не повернувся з-за кордону? Тоді отримуй покарання… чи ні? Що буде з чоловіками, які виїхали з України ще до війни
Не хвилює навіть ядерна катастрофа. Чому Росія використовує Запорізьку АЕС для погроз
Не хвилює навіть ядерна катастрофа. Для чого Росія використовує Запорізьку АЕС

Відео
Не хвилює навіть ядерна катастрофа. Чому Росія використовує Запорізьку АЕС для погроз

Не хвилює навіть ядерна катастрофа. Для чого Росія використовує Запорізьку АЕС
0:00:57
День Повітряних сил України: як військові захищають небо
Ніби атланти тримають наше небо! День Повітряних сил України: розповідаємо про подвиги льотчиків
Третя фаза війни в Україні - Сергій Грабський про битву за Південь
Початок нової фази вторгнення — військовий експерт про визначальну битву на Півдні та російський ва-банк
0:06:07
Банки їжі
Банки їжі в Україні: як вони працюють, хто може отримати продукти та які нюанси
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 7 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 7 серпня
0:03:58
Відновлення будинку на Лобановського у Києві
Люди без житла: у Києві триває відновлення — що буде з будинком на Лобановського
0:02:32
Амбулаторії для лікування військових
Здоров’я наших бійців: як у прифронтових селах створюють амбулаторії для лікування військових
0:04:07
історія маленьких хлопчиків з Харківщини
Стоять на блокпосту і заробляють гроші на ЗСУ: історія маленьких хлопчиків із Харківщини вражає усіх
воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
0:03:57
Евакуація на Донеччині
Третій евакуаційний потяг з Донеччини: як приймають біженців та де житимуть люди
Більше відео
Ячмінь на оці - що це, симптоми, лікування, профілактика
Читати далі
Як позбутись ячменя на оці: профілактика та лікування гнійного запалення

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь