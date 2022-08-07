Оскароносна Джессіка Честейн приїхала до Києва: що робить голлівудська акторка в столиці

Україну продовжують підтримувати всесвітньовідомі люди. Вони поширюють новини про війну в Україні, допомагають біженцям та збирають кошти на потреби нашої держави.

Дехто навіть не боїться відвідати Україну, попри активні бойові дії та ракетні обстріли. Так, голлівудська акторка Джессіка Честейн приїхала в Київ.

Вона відвідала дитячу лікарню Охматдит у столиці. Також під час свого візиту акторка планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Джессіка Честейн також відвідає Ірпінь, щоб побачити руйнування, спричинені російськими військовими.

Акторка раніше на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото вагітних українських жінок, які народжували у бомбосховищах. Таким чином, вона хотіла привернути увагу світу до війни в Україні.

Участь Джессіки Честейн у благодійних організаціях

Джессіка Честейн була членом ради благодійної організації Time’s Up, яка надавала допомогу жертвам домагань та сексуального насильства. Проте організація була вимушена у 2021 році розпустити свою консультаційну раду через скандал з губернатором штату Нью-Йорк у 2011–2021 роках Ендрю Куомо.

Також акторка підтримувала право на доступні ціни на послуги з охорони здоров’я для жінок. У відповідь на заборону абортів у деяких штатах США, вона приєдналася до кількох знаменитостей, які відмовилися працювати в цих регіонах.

Честейн підтримує благодійні організації, які займаються питаннями психічного здоров’я, а також бере участь у некомерційній асоціації To Write Love on Her Arms. Організація допомагає старшокласникам долати проблеми незахищеності щодо своєї сексуальної ідентичності.

Акторська робота Джессіки Честейн

Джессіка Честей відносно пізно почала свою акторську кар’єру. У 27 років вона вперше з’являлася на телебаченні в епізодичних ролях. А вже за три роки отримала першу головну роль у фільмі Жолін.

Вона довела, що завжди плідно працює, щоб досягти мети. За наступні десять років вона знялася в близько 20 фільмах, серед яких Марсіанин, Гра Моллі, Люди Ікс: темний фенікс, Воно: частина Друга, Інтерстеллар, Небезпечна гра Слоун, Гра Моллі, Ціль номер один, Жінка доглядача зоопарку та інші. Джессіка й надалі продовжує зніматися й радує фанатів різноплановими ролями.

Акторка тричі була номінована на Оскар: у 2011, 2013, 2022 роках. Цьогоріч отримала золоту статуетку за найкращу жіночу роль у фільмі Очі Таммі Фей. Також Честейн серед нагород має Золотий глобус та дві перемоги у Премії Гільдії кіноакторів США.

Актор Бен Стіллер також відвідав Україну. Спершу актор був у Львові, а потім завітав до столиці, де зустрівся з президентом України.

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