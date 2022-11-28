Роль украинской женщины — лидерская. Елена Зеленская об украинках во время войны и их поддержке после победы

В Киеве стартовал шестой Украинский женский конгресс. Это ежегодное мероприятие посвященное роли женщин во власти и бизнесе. Тема этого года — Ценности во время войны.

Участницы дискутируют о лидерстве украинских женщин во время войны. В частности, об участии в принятии решений и в процессе восстановления Украины как на национальном, так и международном уровнях.

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила на конгрессе и рассказала о женщинах во время войны.

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Она напомнила, что в прошлом году на конгрессе обсуждали равенство оплаты труда и возможностей, безбарьерность как физическую, так и психологическую. Она подчеркнула, что в этом году уже могли бы обсуждать достижения в этих областях.

Но в этом году тема — Украинские женщины во время войны. Зеленская отметила, что на всех международных мероприятиях и во всех интервью рассказывает о женщинах во время войны. Это самый часто задаваемый вопрос.

— Это не случайно. Украинские женщины в их борьбе со страшным испытанием стали сенсацией в мире, — сказала она. Недавно премия Джона Маккейна была посвящена украинским женщинам за лидерство на государственной службе.

Она подчеркнула, что рассказывает не только о 40 000 добровольцев в ВСУ, но и о миллионах женщин на других фронтах сопротивления. О медиках, волонтерах, учительницах, которые делают свою работу, несмотря на обстрелы и наперекор им.

О бизнесвумен, на которых приходится треть бизнесов, держащих экономику. О героинях, которые выдержали плен и оккупацию и не сломались. О миллионах тех, кто покинул дом, чтобы спасти детей.

Я рассказываю историю конкретных женских судеб, чтобы мир представил себе этих людей не как цифры в статистике, а как личностей.

За эти месяцы вторжения женщины не только привыкли к постоянной угрозе, они научились жить с этим.

Там, где звучит “надо”, украинка уже знает, как.

Когда меня спрашивают о роли украинской женщины, я говорю, что она лидерская. Потому что лидер — это не один человек, их может быть много. Быть лидером — отдавать больше, чем получаешь и вдохновлять. Украинские женщины именно такие, — подчеркнула Зеленская.

Первая леди акцентировала на том, что очень важно, чтобы после нашей победы страна сделала то же самое для украинских женщин.

— Тема разговора не менее актуальна сегодня — безбарьерность и равенство в возможностях. Это то, что общество должно дать женщина после войны, — сказала она.

Для того чтобы женщины могли вернуться в родные города, в свои дома, родные люди и привычные дела, государство должно создать для этого условия. Этот процесс уже начался.

— Восстановление Украины начинается уже сейчас, потому что светлое будущее нужно нам не когда-нибудь, а сегодня. Я уверена, что каждая украинка присоединится к этому будущему проекту, как и сейчас полностью вкладывается в нашу победу, — сказала Елена Зеленская.

Ранее Елена Зеленская в интервью для BBC рассказала о блэкауте и позиции украинцев во время войны.

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