“Блэкаут — не самое страшное, что может с нами произойти”: интервью Елены Зеленской

Самое страшное для украинцев — не блэкаут. С такими словами первая леди Украины Елена Зеленская запомнилась журналистке BBC Лиз Дюсет во время интервью. О девяти месяцах войны, испытаниях украинцев и ее роли в жизни главы страны Елена Зеленская рассказала изданию BBC.
На вопрос “Как вы?” она сдержанно отвечает: “Держимся”. И так описывает каждого украинца — все держатся, несмотря на холодную и тяжелую зиму.
У нас было столько испытаний за эти месяцы, столько жертв мы видели, столько разрушений, что, честно говоря, блекаут — это не самое страшное, что может с нами произойти.
У нас было столько испытаний за эти месяцы, столько жертв мы видели, столько разрушений, что, честно говоря, блекаут — это не самое страшное, что может с нами произойти.
Зеленская делится, что даже такие события не помешали украинцам. Каждый проявляет изобретательность, пытается успеть все дела одновременно за то короткое время, когда свет все же есть.
— Больше никто ничего не откладывает на потом.
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По словам Елены Зеленской, недавно закончилось социальное исследование, темой которого был вопрос, сколько еще украинцы готовы жить в таких ограничениях. И более 90% опрошенных готовы терпеть и два, и три года, если они будут видеть перспективу для страны.
— Я думаю, все мы надеемся, что такого не будет. Мы все очень надеемся, что все закончится.
Знаете, легко бежать марафон, когда ты знаешь, сколько километров. Мы, к сожалению, не знаем, на сколько километров нужно рассчитать свои силы.
Знаете, легко бежать марафон, когда ты знаешь, сколько километров. Мы, к сожалению, не знаем, на сколько километров нужно рассчитать свои силы.
Да, не секрет, что персона Зеленского и его имя были для Российской Федерации мишенью номер один. И жена президента, как никто, понимала — давление и опасность усиливается с каждой минутой. Сама же признается: пыталась об этом не думать, потому что тогда могла впасть в яму отчаяния и не выбраться из нее.
— Я соблюдаю правила безопасности с первого дня войны до сих пор. И не только потому, что это мой муж и мой любимый человек — я понимаю, что так можно оказать давление на президента страны, которая сейчас находится в войне.
Я очень хочу, чтобы когда-нибудь все эти ограничения уменьшились, мы могли свободно передвигаться по городу или ходить в театр и кино. Но пока это нам недоступно.
Я очень хочу, чтобы когда-нибудь все эти ограничения уменьшились, мы могли свободно передвигаться по городу или ходить в театр и кино. Но пока это нам недоступно.
Однако она видит в себе радикальные изменения в ту сторону, куда сама даже никогда не смотрела: статус заставил ее быть публичной, но теперь она совсем не нервничает из-за этого. Лидером Елена Зеленская себя не считает, однако признается: была бы счастлива, если бы узнала, что смогла кого-то вдохновить.
Ранее Владимир Зеленский отмечал, что война смогла показать его жене такие ее качества, которые она сама никогда в себе не проявляла. В конце концов, первая леди заключила: все мы выйдем из этой войны сильнее.
— Я бы и дальше хотела оставаться слабой и хрупкой. Есть навыки, которые не хочешь развивать в себе, но они тебе необходимы для выживания.
Так было с выступлением на Конгрессе в США. Я боялась, я не хотела. Но он смог меня приободрить, поэтому я не упустила этот шанс.
Так было с выступлением на Конгрессе в США. Я боялась, я не хотела. Но он смог меня приободрить, поэтому я не упустила этот шанс.
На самом деле, до 24 февраля Украину считали страной, которую возглавляют исключительно мужчины. Украинское общество называли традиционным, а роль женщины определялась только ее полом. Это не было правдой, но сдвинуть представление о гендерном равенстве в Украине помогла… война. И Елена Зеленская.
Сама же она так не считает, но делится: была бы счастлива, если бы ее пример действительно помогал женщинам в Украине. Также напоминает, что за два года до полномасштабного вторжения разрыв между оплатой труда на основе гендера сократился от 20% до 13%. В Европе средний показатель равняется 18%, и это хороший знак для Украины.
— Во время войны роль женщины в Украине значительно увеличилась. В наше войско пришли 40 тысяч женщин, и большинство из них — добровольцы без военного стажа.
Я считаю ошибкой думать, что Украина всегда была патриархальной. Козаки почти год проводили на Сечи, а женщины были главными над детьми и хозяйством. Такая же модель сохраняется и в семьях, где мужчины воюют с РФ.
Я считаю ошибкой думать, что Украина всегда была патриархальной. Козаки почти год проводили на Сечи, а женщины были главными над детьми и хозяйством. Такая же модель сохраняется и в семьях, где мужчины воюют с РФ.
После войны Зеленская видит только развитие темы женщины в украинском обществе. Ведь даже сейчас, когда есть вызовы жизни, украинки не устают работать над этой темой.
Ответ, конечно, — нет. Потому что, по мнению Елены Зеленской, это будет безнравственно по отношению к тем, кто уже погиб на этой войне: ведь все мы знаем, за что воюем. Это будет нечестно по отношению к тем, кто на временно оккупированных территориях ожидает освобождения и прихода ВСУ.
Это не политическая позиция президента или правительства. Это позиция украинцев, которую выражает президент.
Это не политическая позиция президента или правительства. Это позиция украинцев, которую выражает президент.
Все украинцы — едины в своей вере! И все мы ждем того дня, когда освободим все украинские территории. Тарас Чмут рассказал, когда ориентировочно это произойдет и как ВСУ готовят к зиме.
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