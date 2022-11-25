“Блекаут — не найстрашніше, що може з нами статися”: інтерв’ю Олени Зеленської

Найстрашніше для українців — не блекаут. З такими словами перша леді України Олена Зеленська запам’яталася журналістці BBC Ліз Дюсет під час інтерв’ю. Про дев’ять місяців війни, випробування українців та її роль у житті очільника країни Олена Зеленська розповіла виданню BBC.

На запитання “Як ви?” вона стримано відповідає: “Тримаємося”. І так описує кожного українця — усі тримаються, попри холодну та важку зиму.

У нас було стільки випробувань за ці місяці, стільки жертв ми бачили, стільки руйнувань, що, чесно кажучи, блекаут — це не найстрашніше, що може з нами статися.

Зеленська ділиться, що навіть такі події не стали на заваді українцям. Кожен проявляє винахідливість, намагається встигнути усі справи одночасно за той короткий час, коли світло все ж є.

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— Більше ніхто нічого не відкладає на потім.

Скільки українці ще готові терпіти блекаут

За словами Олени Зеленської, нещодавно закінчилося соціальне дослідження, темою якого було питання, скільки ще українці готові жити в таких обмеженнях. І понад 90% опитаних готові терпіти й два, і три роки, якщо вони бачитимуть перспективу для країни.

— Я думаю, що ми всі сподіваємося, що цього не буде. Ми всі дуже сподіваємося на те, що все закінчиться.

Знаєте, легко бігти марафон, коли ти знаєш, скільки кілометрів. Ми, на жаль, не знаємо, на скільки кілометрів треба розрахувати свої сили.

Як змінилося життя першої леді після 24 лютого

Так, не секрет, що персона Зеленського та його ім’я були для Російської Федерації мішенню номер один. І дружина президента як ніхто розуміла — тиск та небезпека посилюється щохвилини. Сама ж зізнається: намагалася про це не думати, бо тоді могла впасти у яму відчаю та не вилізти з неї.

— Я дотримуюся безпекових правил з першого дня війни й дотепер. І не лише тому, що це мій чоловік та моя кохана людина — я розумію, що так можна вчинити тиск на президента країни, яка зараз перебуває у війні.

Я дуже хочу, щоб колись усі ці обмеження зменшилися, ми могли вільно пересуватися містом чи ходити до театру і кіно. Але поки це нам недоступно.

Проте вона бачить в собі радикальні зміни в той бік, коли сама навіть ніколи не дивилася: статус змусив її бути публічною, але тепер це для неї зовсім не нервово. Лідеркою Олена Зеленська себе не вважає, проте зізнається: була б щасливою, якби дізналася, що змогла когось надихнути.

Раніше Володимир Зеленський зазначав, що війна змогла показати його дружині такі її якості, які вона сама ніколи в собі не виявляла. Зрештою, перша леді висновує: усі ми вийдемо з цієї війни сильнішими.

— Я б і надалі хотіла залишатися слабкою та тендітною. Є навички, які не хочеш в собі розвивати, але вони тобі необхідні для виживання.

Так було з виступом на Конгресі у США. Я боялася, я не хотіла. Але він зміг мене підбадьорити, тож я не проґавила цей шанс.

До війни Україну бачили патріархальною: чи змінила це Зеленська

Насправді до 24 лютого Україну вважали країною, яку очолюють винятково чоловіки. Українське суспільство називали традиційним, а роль жінки визначалася лише її статтю. Це не було правдою, але зрушити уявлення про гендерну рівність в Україні допомогла… війна. І Олена Зеленська.

Сама ж вона так не вважає, але ділиться: була б щасливою, якби її приклад справді допомагав жінкам в Україні. Також нагадує, що ще за два роки до повномасштабного вторгнення розрив між оплатою праці на основі гендеру скоротився від 20% до 13%. В Європі середній показник дорівнює 18%, і це хороший знак для України.

— Під час війни роль жінки в Україні значно збільшилася. До нашого війська прийшло 40 тисяч жінок, і більшість з них — добровольці без військового стажу.

Я вважаю помилкою думати, що Україна завжди була патріархальною. Козаки майже рік проводили на Січі, а жінки головували з дітьми та господарством. Така ж модель зберігається й у сім’ях, де чоловіки воюють з РФ.

Після закінчення війни Зеленська бачить тільки розвиток теми жінки в українському суспільстві. Адже навіть зараз, коли існують виклики життя, українки не втомлюються працювати над цією темою.

Про позицію українців у війні з Росією: чи віддамо ми наші території?

Відповідь, звичайно, — ні. Бо, на думку Олени Зеленської, це буде аморально до тих, хто уже загинув на цій війні: адже всі ми знаємо, за що воюємо. Це буде нечесно щодо тих, хто на тимчасово окупованих територіях чекає на звільнення та прихід ЗСУ.

Це не політична позиція президента або уряду. Це позиція українців, яку висловлює, зокрема, президент.

Всі українці — єдині у своїй вірі! І всі ми чекаємо на той день, коли звільнимо всі українські території. Тарас Чмут розповів, коли орієнтовно це відбудеться та як ЗСУ готують до зими.

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