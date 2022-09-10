Нова техніка для ЗСУ та підготовка до зими — Тарас Чмут про те, коли Україна поверне всі свої території

Тарас Чмут — військовий аналітик та голова фонду Повернись живим, який займається збором коштів та закупівлею зброї для ЗСУ.

Тарас Чмут розповів Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону про нове озброєння для українських військових, перспективи ЗСУ на фронті та масштабний наступ на російських загарбників.

Нова техніка для ЗСУ

З останнього — фонд закупив 11 броньованих машин для ЗСУ, які захищають екіпаж від вибухових пристроїв та уламків. Це спеціальна техніка військового призначення, яка здатна рятувати життя нашим бійцям.

Повернись живим співпрацює з турецькими, європейськими та українськими виробниками озброєння та постійно веде переговори про підписання подальших контрактів на постачання зброї в Україну.

Підготовка до зими та перспективи на фронті

Крім того, нині як Генштаб та Міністерство оборони, так і волонтери активно готуються до настання холодів.

В українській армії вже є частина укомплектованого теплого одягу та взуття. Але значну частину ми очікуємо від західних партнерів, які взяли на себе зобов’язання закрити ці потреби.

А ще зима — це виклик для обох сторін війни, адже вона значно ускладнює ведення бойових дій.

У першу чергу це обмеження роботи артилерії та авіації, а це головний засіб нанесення вогневого ураження по противнику. Через погіршення погодних умов погіршується видимість, тобто точність застосування зброї.

Темпи наступу сповільнюються. Тому осінній період не дуже сприятливий для ведення активних бойових дій, але це не означає, що вони зупиняються, — пояснює Чмут.

За його словами, активнішою буде робота снайперів та розвідки. Взимку війна може носити більш позиційний характер.

А ось навесні 2023 року, сподівається благодійник, можливо, ЗСУ зможуть піти у великий наступ на росіян та повернути свої території в межах кордонів 1991 року.

ЗСУ щодня наближають день перемоги України. Вони діють обережно, але точно задля звільнення нашої землі від російських бойовиків. Карта бойових дій в Україні наочно це показує. Переконайся і ти!

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